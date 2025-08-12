В Акмолинской области женщина лишилась более 3 миллионов тенге, поверив мошенникам, которые рекламировали "выгодные инвестиции" в Казатомпром на YouTube, передает BAQ.KZ.

По данным правоохранителей, потерпевшая увидела в популярном видеохостинге рекламу о возможности получения высокой прибыли от вложений в крупнейшую уранодобывающую компанию страны. Перейдя по ссылке, она попала на фейковый сайт, стилизованный под официальный ресурс.

С ней связались менеджеры и убедили вложить средства, обещая быстрый доход.

Женщина перечислила свыше 3 млн тенге на указанные счета, однако впоследствии связь с инвестплощадкой прервалась, а деньги вернуть не удалось.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полиция призывает граждан проявлять осторожность, проверять достоверность инвестиционных предложений и не переводить деньги незнакомым лицам и организациям.