Реклама на YouTube стоила акмолинке миллионов: мошенники прикрылись именем Казатомпрома
Женщина вложила миллионы в фейковый проект компании.
В Акмолинской области женщина лишилась более 3 миллионов тенге, поверив мошенникам, которые рекламировали "выгодные инвестиции" в Казатомпром на YouTube, передает BAQ.KZ.
По данным правоохранителей, потерпевшая увидела в популярном видеохостинге рекламу о возможности получения высокой прибыли от вложений в крупнейшую уранодобывающую компанию страны. Перейдя по ссылке, она попала на фейковый сайт, стилизованный под официальный ресурс.
С ней связались менеджеры и убедили вложить средства, обещая быстрый доход.
Женщина перечислила свыше 3 млн тенге на указанные счета, однако впоследствии связь с инвестплощадкой прервалась, а деньги вернуть не удалось.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Полиция призывает граждан проявлять осторожность, проверять достоверность инвестиционных предложений и не переводить деньги незнакомым лицам и организациям.
