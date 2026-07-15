Реконструкцию контррегулятора защитной дамбы Астаны завершат до конца 2027 года

В Астане продолжается реконструкция контррегулятора защитной дамбы. Проект предусматривает укрепление гидротехнического сооружения, его расширение и внедрение автоматизации. Завершить работы планируется до конца 2027 года, передает корреспондент BAQ.KZ.

Заместитель председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Нурбек Сериков сообщил, что на объекте уже завершено устройство дренажной системы, а в ближайшие месяцы начнутся работы по укреплению откосов и обустройству эксплуатационной дороги.

"На данный момент работы ведутся по расширению плотины. Это дополнительно 4,2 километра обустройства плотины. Также устраивается катастрофический водосброс протяженностью 23,1 километра. Работы планируется завершить до конца 2027 года", – сказал Нурбек Сериков.

По его словам, проект также предусматривает автоматизацию объекта, которая позволит повысить безопасность эксплуатации гидротехнического сооружения и улучшить управление водными потоками.

Ранее в Комитете водного хозяйства объяснили, почему очистка Астанинского водохранилища займет 13 лет.

Также мы сообщали, что Астанинское водохранилище впервые за полвека очистят от ила. Для очистки водоема используют две единицы специальной техники. Среди них – большой земснаряд с гидрорыхлителем и многофункциональный самоходный земснаряд-амфибия.

Отметим, что Астанинское водохранилище работает с 1970 года.