В Иране зафиксирован резкий рост числа смертных казней. В 2025 году показатель превысил 1600 человек, что стало самым высоким уровнем с 1989 года. Об этом в комментарии корреспонденту BAQ.KZ рассказал политолог, проанализировав причины происходящего и его политический контекст.

По словам эксперта, увеличение числа смертных приговоров связано не только с внутренней политикой, но и с механизмами управления обществом.

«В идеологической системе Ирана репрессивные инструменты используются не только для борьбы с преступностью, но и для сохранения устойчивости власти. Хотя формально смертная казнь опирается на законы, связанные с наркотиками, её широкое применение также связано с усилением политического контроля. Около половины казней приходится на дела, связанные с наркотиками, а десятки людей были осуждены по политическим статьям, таким как “противостояние Богу” и “действия против государства”», - пояснил Жанат Момынкулов.

Он подчеркнул, что в данном случае преобладает политическая логика.

«Смертная казнь превращается не только в меру наказания, но и в инструмент запугивания общества», - отметил эксперт.

Более 90% казней проходят тайно

Политолог обратил внимание на высокий уровень закрытости подобных процессов.

«В 2025 году лишь 7% казней были официально объявлены, более 90% прошли в закрытом режиме», - подчеркнул Момынкулов.

По его словам, рост репрессий связан с внутренней нестабильностью.

«С одной стороны, усиление репрессий показывает, что режим опасается общественного недовольства. Особенно после массовых протестов 2022–2023 годов власть перешла к стратегии превентивного контроля. С другой стороны, системное применение таких жёстких мер свидетельствует о том, что у государства по-прежнему высок уровень ресурсов для контроля», - отметил спикер.

Давление международных организаций не влияет

Эксперт также объяснил, почему критика со стороны международных структур не оказывает значительного воздействия.

«Во внешней политике Ирана доминирует риторика суверенитета и противодействия внешнему вмешательству. Кроме того, инструменты международного давления ограничены, а санкции уже находятся на высоком уровне. Геополитические факторы – региональная безопасность, энергетика и ядерные переговоры – отодвинули вопросы прав человека на второй план», - отметил Жанат Момынкулов.

По его словам, Иран компенсирует давление за счёт расширения внешнеполитических связей.

«Это особенно заметно в отношениях с западными странами. Однако в последние годы Иран расширяет внешнеполитический курс, усиливая сотрудничество с Китаем, Россией и странами “глобального Юга”, что позволяет частично снижать международное давление по вопросам прав человека», - объяснил он.

Смертная казнь как стратегия власти

Политолог считает, что в ближайшее время ситуация не изменится.

«Для режима внутренняя стабильность является главным приоритетом. Для Ирана смертная казнь – это не просто закон, а стратегия сохранения власти. Изменения возможны только в случае внутренней политической трансформации или усиления внешнего давления», - отметил эксперт.

Таким образом, рост числа смертных казней отражает не только правоприменительную практику, но и общую модель управления, ориентированную на жёсткий контроль и сохранение политической стабильности.