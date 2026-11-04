Рекорд в QS: Казахстан нарастил число вузов в рейтинге Азии до 51

Казахстан побил собственный рекорд в рейтинге лучших университетов Азии QS Asia University Rankings 2027. В него вошел 51 казахстанский вуз, на семь больше, чем годом ранее. Самый заметный рывок у Назарбаев Университета, он поднялся сразу на 62 места, со 201-го на 139-е. Выше всех из казахстанских вузов по-прежнему Казахский национальный университет имени аль-Фараби, он на 46-м месте среди 1 722 вузов из 26 стран и территорий.

Результаты рейтинга 3 ноября опубликовала международная компания QS Quacquarelli Symonds. В самом рейтинге КазНУ теперь значится под новым названием Farabi University.

Казахстан остается лидером Центральной Азии. Только у него три вуза в первой сотне азиатского рейтинга: КазНУ, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (62-е место) и Satbayev University (89-е).

«Рейтинг этого года конкурентнее, чем когда-либо, и служит важным ориентиром для региона, который формирует мировое высшее образование», – сказал старший вице-президент QS Бен Соутер.

Первая десятка Казахстана

После тройки лидеров идут Казахский национальный педагогический университет имени Абая (138-е место), Назарбаев Университет (139-е), Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Ауэзова (185-е), Казахский национальный аграрный исследовательский университет (189-е), Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова (202-е), Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави (227-е) и Университет Нархоз (276-е).

Всего в первые 400 мест вошли 17 казахстанских вузов. Вузы из рейтинга есть в 19 городах страны.

Как составляют рейтинг

Больше всего на место вуза влияют академическая репутация и репутация среди работодателей, по 30%. Еще по 10% дают соотношение числа преподавателей и студентов, число цитирований на одну публикацию и индекс международных научных связей. Остальное делят доля преподавателей с ученой степенью, число публикаций на одного преподавателя, доля иностранных преподавателей и студентов и академическая мобильность студентов.

Казахстан в других рейтингах QS

В мировом рейтинге университетов QS сейчас 18 казахстанских вузов, годом ранее было 20. В предметных рейтингах их стало 13 вместо 11, в рейтинге по устойчивому развитию 23 вместо 17. В программе оценки QS Stars участвуют 33 вуза, год назад было 26. В рейтингах программ MBA, как и раньше, три казахстанских вуза.