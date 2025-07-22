В Казахстане набирает обороты вступительная кампания: более 113 тысяч абитуриентов подали заявки на участие в конкурсе на образовательные гранты, передает BAQ.KZ. Это почти на 9 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.

В 2025 году государство выделило свыше 77 тысяч грантов на обучение в бакалавриате. Больше всего — на инженерно-технические специальности. По 150 дифференцированных грантов предусмотрено для поступающих по направлениям "Педагогические науки" и "Социальные науки, журналистика и информация". Для участников программы "Серпін" выделено 2 412 грантов, ещё 2 500 целевых — для выпускников из Атырауской и Мангистауской областей.

Как и в прошлые годы, самые популярные направления среди абитуриентов — педагогика, строительство, ИКТ и гуманитарные науки. Наибольший конкурс ожидается на специальности "Переводческое дело", "Психология", "Юриспруденция", "Дизайн" и "Педагогика". Решение о присуждении грантов примет Республиканская конкурсная комиссия, в которую входят депутаты Парламента, представители госорганов и общественных организаций.

Списки обладателей грантов будут опубликованы до 10 августа. Зачисление в вузы завершится 25 августа.