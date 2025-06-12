Казахстан продолжает уверенно укреплять позиции на мировой энергетической арене, последовательно реализуя масштабные реформы и инициативы, направленные на приток инвестиций, передает BAQ.KZ. В 2024 году особый акцент был сделан на развитие энергетики — как традиционной, так и возобновляемой.

За год было проведено более 30 заседаний Совета по привлечению инвестиций, где рассматривались проекты общей стоимостью свыше $10 млрд. Для оперативного сопровождения стратегических инициатив работает Инвестштаб — платформа, призванная оперативно устранять барьеры и поддерживать инвесторов на всех этапах реализации.

Цифровая инвестиционная платформа собрала в Едином общенациональном пуле 62 энергетических проекта на сумму более 17 трлн тенге. Уже в 2024 году стартовала реализация 16 из них на сумму свыше 4 млрд тенге — от солнечных электростанций в Жамбылской области до парогазовых и гидроэлектростанций, модернизации ТЭЦ и строительства СПГ-завода.

Казахстан предлагает инвесторам не только амбициозные цели, но и комфортные условия: с введением Улучшенного модельного контракта в сфере недропользования предусмотрены налоговые и регуляторные послабления — в том числе освобождение от налога на имущество и упрощённый переход от разведки к добыче.

В сфере ВИЭ страна делает ставку на прозрачные международные аукционы: с 2018 года уже проведены торги на более чем 5,7 ГВт. В них приняли участие компании из 13 стран. До 2027 года в планах — ещё 3,4 ГВт на торгах, что создаёт стабильную и предсказуемую перспективу для инвесторов.

Энергетическая инфраструктура также переживает глубокую модернизацию. В стране внедряется новая модель оптового рынка электроэнергии, развивается законодательство в области теплоэнергетики, а западные регионы подключаются к Единой электроэнергетической системе. План развития отрасли до 2035 года нацелен на устойчивость, цифровизацию и зелёную трансформацию.