Рекордные инвестиции и новые курорты: как меняется туризм в Казахстане

Туризм в Казахстане переживает один из самых активных этапов развития за последние годы. В стране растёт число туристов, появляются новые курорты и гостиницы, а объёмы инвестиций в отрасль бьют рекорды. Всё это постепенно превращает туризм в одно из важных направлений экономики страны.

Как сообщают Ranking, по итогам 2025 года гостиницы, базы отдыха и другие места размещения приняли более 10 млн человек – это на 10,6% больше, чем годом ранее. Из них 8,7 млн составили казахстанцы, а количество иностранных туристов достигло 1,4 млн человек.

Особенно активно развиваются курортные зоны – на них приходится почти половина всего туристического потока. При этом эксперты отмечают: реальные показатели ещё выше, ведь многие казахстанцы путешествуют по стране без проживания в отелях, выбирая короткие поездки на природу и в популярные туристические места.

Если раньше многие предпочитали отдых за границей, то сегодня всё больше казахстанцев выбирают путешествия внутри страны. Одновременно растёт интерес к Казахстану и со стороны иностранных туристов.

Одной из главных причин такого роста стали масштабные инвестиции в отрасль. В регионах строятся новые гостиницы, курорты, пляжные зоны, развлекательные комплексы и туристическая инфраструктура.

Только за первые четыре месяца 2026 года инвестиции в сферу проживания и питания составили 72,6 млрд тенге – сразу на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Инвестиции в сферу отдыха и развлечений выросли на 29%, достигнув 93,2 млрд тенге.

Рекордным для отрасли стал и 2025 год. В гостиничный и ресторанный бизнес вложили 230,5 млрд тенге, а в сферу развлечений и отдыха – 421,9 млрд тенге.

Сейчас в Казахстане реализуются десятки крупных туристических проектов. Среди них – расширение горного курорта Oi-Qaragai в Алматинской области, строительство туристического квартала в Астане, новых отелей Hilton и Courtyard by Marriott, а также пляжных и развлекательных комплексов.

Особое место занимает проект развития курорта Oi-Qaragai. До 2028 года здесь планируют создать современный круглогодичный курорт международного уровня. После завершения работ он сможет принимать до 1 млн туристов ежегодно.

Уже сейчас на территории курорта работают новые канатные дороги, горнолыжные трассы, зоны отдыха, глэмпинги, площадки для активного туризма и системы искусственного оснежения.

На фоне роста туризма в стране увеличивается и количество мест размещения. За последние пять лет число гостиниц, баз отдыха и пансионатов выросло на 27,5% и достигло 4,5 тысячи объектов.

Государство также продолжает поддерживать отрасль. В 2025 году на развитие туристического бизнеса направили 2,7 млрд тенге. Средства пошли на строительство и реконструкцию объектов, покупку туристических автобусов и оборудование для горнолыжных курортов.

Развитие туризма ведётся в рамках государственной концепции на 2023-2029 годы. В стране реализуются десятки инфраструктурных и инвестиционных проектов общей стоимостью более 600 млрд тенге.

Казахстан всё чаще попадает и в международные туристические рейтинги. Страна вошла в список лучших направлений для путешествий по версии Lonely Planet Best in Travel 2025, а Алматы включили в топ-25 мест для посещения по версии CNN Travel.

Эксперты считают, что туризм уже становится важным драйвером экономики Казахстана. Развитие отрасли помогает создавать рабочие места, поддерживать малый и средний бизнес, развивать регионы и привлекать новые инвестиции.