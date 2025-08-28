С весны 2025 года на автомобильных дорогах международного и республиканского значения Казахстана начала действовать система контроля средней скорости. Камеры установлены на прямолинейных участках трасс, где средняя скорость рассчитывается по времени, затраченному на преодоление конкретного расстояния, передает BAQ.KZ.

По данным "КазАвтоЖола", с марта по август текущего года зафиксировано более 109 тысяч фактов превышения средней скорости, что говорит о массовом игнорировании правил дорожного движения водителями.

Наибольшее количество нарушений зарегистрировано на участках:

Шымкент — Кызылорда — 54 863 нарушения,

Астана — Щучинск — 29 330 нарушений,

Астана — Павлодар — 18 188 нарушений.

Наименьшее количество нарушений отмечено на направлениях: Павлодар — Семей — Калбатау (3 882), Шымкент — Тараз (1 980), Павлодар — граница РФ (Омск) (526), Уральск — граница РФ (Саратов) (365), Жибек Жолы — Темиртау (164).

Контроль средней скорости действует на участках с разными лимитами: 100–110 км/ч на некоторых направлениях и до 140 км/ч на магистралях Астана — Щучинск, Астана — Павлодар и Жибек Жолы — Темиртау.

Превышение средней скорости существенно увеличивает риск ДТП, поэтому нарушители теперь будут получать штрафы, а система контроля призвана формировать дисциплинированное и безопасное поведение на дорогах.