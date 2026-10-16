Ремонт коммунальных сетей в Актюбинской области начали на 14 объектах из 20
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В Актюбинской области в этом году должны обновить водопровод, канализацию, теплосети и электросети по 20 проектам на 30,2 млрд теңге. На дворе октябрь, а стройка идет только на 14 объектах, по ним определили подрядчиков. По остальным шести проектам пока продолжаются подготовительные работы.
Все проекты входят в национальный проект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры. Их задача в том, чтобы постепенно снизить износ сетей, сделать их надежнее и избавить жителей от перебоев.
На следующий год в области уже сформировали список еще из 14 проектов. Денег на них заложили почти столько же, сколько в этом году на 20, 30,4 млрд теңге.
В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства говорят, что к новым проектам готовятся заранее.
«Модернизация инженерных сетей - одно из ключевых условий обеспечения жителей качественными и бесперебойными коммунальными услугами. Если в этом году запланирована реализация 20 проектов, то на следующий год сформирован перечень ещё из 14 проектов общей стоимостью 30,4 млрд теңге. Уже сейчас ведётся необходимая подготовительная работа для их реализации», - сказал руководитель управления Арысулан Айтбаев.
По его словам, подготовка заранее нужна, чтобы обновление сетей шло без перерывов от года к году.
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