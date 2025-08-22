С 1 сентября в международном аэропорту Астаны начнутся масштабные ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе. В связи с этим сразу несколько авиакомпаний скорректировали расписание рейсов, что затронет сотни пассажиров, передает BAQ.KZ.

Работы будут проходить в два этапа: с 1 по 4 сентября и с 8 сентября по 31 октября. В эти периоды ежедневно с 10:00 до 18:00 полосу закроют для взлетов и посадок. Исключение составят даты 5–7 сентября, когда рейсы будут выполняться по обычному графику.

SCAT Airlines уже объявила об изменениях более чем в 300 рейсах. В частности, отменены дневные перелёты по маршрутам Шымкент – Астана – Шымкент и Алматы – Астана – Алматы, а также сокращена частота рейсов в Прагу и Батуми. Все изменения уже внесены в расписание на сайте авиакомпании. Пассажирам обещают бесплатный перенос даты или возврат билетов при задержке более чем на пять часов.

Air Astana также пересмотрела расписание. Ограничения затронули рейсы в Алматы, Атырау, Актау, Актобе, Уральск, Костанай, Усть-Каменогорск, а также международные направления – Франкфурт, Дубай, Сеул, Стамбул, Анталью, Пекин, Пхукет и Нячанг.

Изменения коснутся и FlyArystan, однако компания не уточнила список маршрутов. Там сообщили, что пассажиры будут получать актуальную информацию через сайт и приложение авиакомпании.

Всем, кто планирует перелёты в указанный период, рекомендуют заранее проверять статус рейсов и учитывать изменения в расписании.