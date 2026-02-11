В кулуарах Мажилиса заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев разъяснил порядок рассмотрения вопросов экстрадиции и получения статуса беженца. По его словам, подобные процедуры требуют детальной и многоэтапной проверки, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что процесс начинается с экстрадиционного ареста, после чего проводится экстрадиционная проверка, в рамках которой изучаются все обстоятельства дела. Если человек обращается за получением статуса беженца, это заявление рассматривается в установленном порядке.

"Все вопросы экстрадиции - это на самом деле очень кропотливый, большой труд. Всё начинается с экстрадиционного ареста, затем проводится экстрадиционная проверка, в ходе которой изучаются все обстоятельства. Человек обращается за получением статуса беженца - это всё рассматривается. На сегодняшний день я не помню, чтобы кому-то такой статус присваивался", — сказал Галымжан Койгельдиев.

Отдельно он подчеркнул, что в случае заявлений о возможном применении запрещённых методов давления компетентные органы обязаны тщательно изучить такие доводы с учётом рекомендаций международных правозащитных организаций.

"Когда человек обращается с заявлением о том, что к нему могут быть применены запрещённые методы давления, мы эти факты обязаны изучить, ссылаясь на рекомендации авторитетных международных организаций по защите прав человека. Только после этого принимается взвешенное решение", — добавил заместитель генпрокурора.

Итоговое решение, по его словам, принимается исключительно после всестороннего анализа всех обстоятельств.