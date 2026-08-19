Respublica: достойная зарплата, жильё, образование и медицина должны быть доступны населению

Председатель партии Respublica Айдарбек Кожаназаров в ходе финальных теледебатов на телеканале «24KZ» заявил, что главными целями партии являются повышение благосостояния населения, защита интересов трудящихся и рост доходов граждан.

В заключительной части теледебатов, обращаясь к избирателям, председатель партии отметил, что в первую очередь необходимо предоставить людям возможности заниматься предпринимательством, трудиться и реализовывать свой потенциал.

«Казахи говорят: “В основе достатка – дело и труд”. Наш народ – трудолюбивый. Людям нужна возможность. Житель села хочет открыть своё дело, молодой специалист – применить свои знания на благо страны, предприниматель – расширить производство. Наша задача – не создавать им препятствий, а предоставить возможности», – сказал Айдарбек Кожаназаров.

По словам председателя партии, в ходе предвыборной кампании Respublica представила конкретные предложения, направленные не на перераспределение богатства страны, а на его приумножение и повышение доходов граждан.

«На этих выборах мы чётко заявили об одном. В отличие от других, мы пришли не с вопросом о том, как распределить богатство, а с конкретным планом его приумножения и повышения доходов наших граждан. Богатство казахского народа находится не только под землёй. Богатство казахского народа – в его единстве, образовании, труде и предпринимательстве», – сказал председатель партии.

Айдарбек Кожаназаров подчеркнул, что казахстанцы не хотят ждать долгие годы, чтобы жить лучше.

«Люди не хотят ждать 10-20 лет, чтобы начать жить хорошо. Люди должны хорошо жить уже сейчас. Они хотят получать достойную зарплату, иметь доступ к жилью, качественному образованию и хорошей медицине, а также быть уверенными в завтрашнем дне», – отметил он.

По его словам, для формирования в стране сильного среднего класса необходимо повышать доходы населения и защищать интересы трудящихся.

«Наш Президент постоянно говорит о необходимости формирования в государстве сильного среднего класса. Поэтому главная цель нашей партии – повышение благосостояния населения, защита трудящихся и увеличение доходов граждан. Мы не преследуем личных интересов. Для партии Respublica государственные интересы стоят превыше всего», – заявил Айдарбек Кожаназаров.

Председатель партии также рассказал о результатах 3,5-летней работы Respublica в Парламенте.

«За 3,5 года работы в Парламенте мы помогли отстоять интересы миллионов людей, открыли возможность для 40 тысяч военнослужащих получить образование без сдачи экзаменов. Сэкономили фермерам 34 млрд тенге. Защитили интересы 120 тысяч предпринимателей в вопросах государственных закупок. Благодаря вмешательству нашей партии были сохранены тысячи рабочих мест», – сказал он.

Кожаназаров заявил, что в случае прохождения в Курултай партия готова представить Правительству конкретный план развития экономики.