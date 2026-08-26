Respublica назвала девять депутатов нового Курултая
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Центральный совет партии Respublica определил очередность девяти кандидатов из партийного списка, которым будут распределены депутатские мандаты Курултая Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу партии.
Решение принято по итогам выборов, состоявшихся 23 августа 2026 года. Соответствующие документы партия направит в Центральную избирательную комиссию.
В утвержденную очередность вошли:
- Бекжан Айткулов — председатель Туркестанского областного филиала партии, депутат маслихата Туркестанской области VII–VIII созывов.
- Руслан Идрисов — предприниматель, учредитель ТОО Global Food, депутат маслихата Алматы VIII созыва.
- Мейрхат Касымбаев — предприниматель, председатель наблюдательного совета ТОО Capital Road Construction.
- Олжас Куспеков — заместитель председателя партии Respublica, депутат Мажилиса VIII созыва.
- Динара Наумова — депутат Мажилиса VIII созыва, член Совета по молодежной политике при Президенте РК.
- Екатерина Смолякова — депутат Мажилиса VIII созыва.
- Нургуль Тау — депутат Мажилиса VIII созыва.
- Махамбет Хасенов — учредитель и генеральный директор Special Oil Projects и нефтебазы «Альмерек», председатель Общественного совета Алматы.
- Айдарбек Ходжаназаров — председатель партии Respublica, депутат Мажилиса VIII созыва, руководитель фракции партии в Парламенте.
В партии отметили, что при распределении мандатов были соблюдены требования законодательства по представительству женщин, молодежи и лиц с инвалидностью.
Из девяти будущих депутатов пять уже работали в Мажилисе VIII созыва, еще четверо впервые получат мандаты Курултая.
По итогам голосования за Respublica проголосовали 509 631 избиратель, или 5,56% от общего числа принявших участие в выборах. Партия получила девять депутатских мандатов и вошла в число пяти политических сил, преодолевших пятипроцентный барьер.
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