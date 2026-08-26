Respublica назвала девять депутатов нового Курултая

Центральный совет партии Respublica определил очередность девяти кандидатов из партийного списка, которым будут распределены депутатские мандаты Курултая Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу партии.

Решение принято по итогам выборов, состоявшихся 23 августа 2026 года. Соответствующие документы партия направит в Центральную избирательную комиссию.

В утвержденную очередность вошли:

Бекжан Айткулов — председатель Туркестанского областного филиала партии, депутат маслихата Туркестанской области VII–VIII созывов. Руслан Идрисов — предприниматель, учредитель ТОО Global Food, депутат маслихата Алматы VIII созыва. Мейрхат Касымбаев — предприниматель, председатель наблюдательного совета ТОО Capital Road Construction. Олжас Куспеков — заместитель председателя партии Respublica, депутат Мажилиса VIII созыва. Динара Наумова — депутат Мажилиса VIII созыва, член Совета по молодежной политике при Президенте РК. Екатерина Смолякова — депутат Мажилиса VIII созыва. Нургуль Тау — депутат Мажилиса VIII созыва. Махамбет Хасенов — учредитель и генеральный директор Special Oil Projects и нефтебазы «Альмерек», председатель Общественного совета Алматы. Айдарбек Ходжаназаров — председатель партии Respublica, депутат Мажилиса VIII созыва, руководитель фракции партии в Парламенте.

В партии отметили, что при распределении мандатов были соблюдены требования законодательства по представительству женщин, молодежи и лиц с инвалидностью.

Из девяти будущих депутатов пять уже работали в Мажилисе VIII созыва, еще четверо впервые получат мандаты Курултая.

По итогам голосования за Respublica проголосовали 509 631 избиратель, или 5,56% от общего числа принявших участие в выборах. Партия получила девять депутатских мандатов и вошла в число пяти политических сил, преодолевших пятипроцентный барьер.