Министерство просвещения Казахстана приступило к оптимизации бюджетных расходов. Какие статьи подлежат сокращению глава ведомства Жулдыз Сулейменова обсудила на онлайн-встрече с руководителями региональных управлений образования и территориальных департаментов, передает BAQ.KZ.

Как стало известно, в первую очередь министерство намерено уменьшить количество форумов и совещаний, проводимых исключительно для отчетности. Кроме того, строгую ревизию пройдет перечень республиканских и региональных мероприятий, государственную поддержку получат только проекты, способствующие содержательному развитию образования.

По информации министерства, ресурсы сферы образования будут направлены на повышение реального качества, а не на формальные мероприятия.

Фото: Минпросвещения РК

Кроме того, на встрече отмечено, что качество кризисного менеджмента в регионах и безопасность детей находятся на постоянном контроле министерства. Министр подчеркнула необходимость полного контроля за соблюдением технической безопасности в школах, функционированием систем видеонаблюдения, работой охранных служб и психологическим климатом среди учащихся. Руководителям региональных управлений поручено принимать оперативные и решительные решения на местах.

Отдельно подчеркнуто, что обратная связь с родителями является неотъемлемой частью системы школьной безопасности.