Иммиграционные службы США задержали 475 человек на заводе Hyundai по производству электромобилей в штате Джорджия, передает BAQ.KZ cо ссылкой на ВВС. Большинство из них — граждане Южной Кореи. Власти заявили, что рейд проводился по ордеру в рамках расследования "незаконного трудоустройства и других федеральных преступлений".

Hyundai подтвердила факт обыска, однако подчеркнула, что задержанные не числились в штате компании. Южнокорейский МИД подтвердил наличие своих граждан среди арестованных и потребовал от США "крайней осторожности" и соблюдения прав задержанных.

По данным американских СМИ, рейд стал итогом многомесячного расследования. Президент Дональд Трамп, комментируя обыск, заявил, что задержанные были "нелегальными иностранцами". Завод Hyundai открылся год назад и считается крупнейшим инвестиционным проектом в истории Джорджии.