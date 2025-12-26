Самолет Фукуок-Алматы после вылета вернулся в аэропорт
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший 26 декабря рейс КС 162 по маршруту Фукуок – Алматы, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по технической причине, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в авиакомпании, на борту была выявлена неисправность всех туалетных комнат.
Воздушное судно вылетело из Фукуока в 10 часов 04 минуты и благополучно приземлилось обратно в аэропорту вылета в 14 часов 14 минут по местному времени. Посадка прошла в штатном режиме, угрозы безопасности пассажиров и экипажа не возникало.
В настоящее время специалисты проводят работы по устранению неисправности. Вылет рейса перенесен на 27 декабря на 04 часа 00 минут по местному времени.
Пассажирам были предоставлены горячее питание и напитки. Авиакомпания также занимается организацией трансфера и размещением пассажиров в гостинице.
В Air Astana принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и задержку рейса.
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и МРП: что изменится с нового года в Казахстане
- В Мангистауской области временно отменяют междугородние автобусные рейсы
- Минздрав: Направлять средства ОСМС на покупку лекарств не планируется
- Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре оказалась фейком
- Алматы хотят разгрузить за счёт агломерации и ЛРТ: Генплан-2040 проходит публичное обсуждение