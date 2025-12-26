  • 26 Декабря, 17:51

Самолет Фукуок-Алматы после вылета вернулся в аэропорт

Сегодня, 17:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Air Astana Сегодня, 17:21
Сегодня, 17:21
63
Фото: Air Astana

Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший 26 декабря рейс КС 162 по маршруту Фукуок – Алматы, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по технической причине, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в авиакомпании, на борту была выявлена неисправность всех туалетных комнат.

Воздушное судно вылетело из Фукуока в 10 часов 04 минуты и благополучно приземлилось обратно в аэропорту вылета в 14 часов 14 минут по местному времени. Посадка прошла в штатном режиме, угрозы безопасности пассажиров и экипажа не возникало.

В настоящее время специалисты проводят работы по устранению неисправности. Вылет рейса перенесен на 27 декабря на 04 часа 00 минут по местному времени.

Пассажирам были предоставлены горячее питание и напитки. Авиакомпания также занимается организацией трансфера и размещением пассажиров в гостинице.

В Air Astana принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и задержку рейса.

Самое читаемое

Наверх