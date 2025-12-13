Рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем: эвакуированы 48 человек
За помощью обратился водитель автобуса.
Сегодня, 11:08
116Фото: Скриншот трансляции
Сегодня утром в Актогайском районе Карагандинской области рейсовый автобус, следовавший по маршруту Балхаш – Алматы, столкнулся с грузовым автомобилем и вышел из строя. Водитель обратился за помощью к спасателям, передаёт BAQ.KZ.
Сотрудники ДЧС оперативно прибыли на место и эвакуировали 48 пассажиров из неисправного автобуса. Всех людей безопасно доставили до автовокзала города Балхаш.
МЧС напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную скорость, особенно при ограниченной видимости.
