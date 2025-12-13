  • 13 Декабря, 11:48

Рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем: эвакуированы 48 человек

За помощью обратился водитель автобуса.

Сегодня, 11:08
АВТОР
Скриншот трансляции Сегодня, 11:08
Сегодня, 11:08
Фото: Скриншот трансляции

Сегодня утром в Актогайском районе Карагандинской области рейсовый автобус, следовавший по маршруту Балхаш – Алматы, столкнулся с грузовым автомобилем и вышел из строя. Водитель обратился за помощью к спасателям, передаёт BAQ.KZ.

Сотрудники ДЧС оперативно прибыли на место и эвакуировали 48 пассажиров из неисправного автобуса. Всех людей безопасно доставили до автовокзала города Балхаш.

МЧС напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную скорость, особенно при ограниченной видимости.

