Сегодня утром в Актогайском районе Карагандинской области рейсовый автобус, следовавший по маршруту Балхаш – Алматы, столкнулся с грузовым автомобилем и вышел из строя. Водитель обратился за помощью к спасателям, передаёт BAQ.KZ.

Сотрудники ДЧС оперативно прибыли на место и эвакуировали 48 пассажиров из неисправного автобуса. Всех людей безопасно доставили до автовокзала города Балхаш.

МЧС напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную скорость, особенно при ограниченной видимости.