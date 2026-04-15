Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек подверг резкой критике подход международных рейтинговых агентств и поставил под сомнение объективность их оценок в отношении Казахстана, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, такие агентства, как Standard & Poor's, Moody's и Fitch Ratings, давно подвергаются критике со стороны ряда стран.

«Главный принцип рейтинговых агентств — это принцип “клиент платит, а агентство ставит оценку”. Пока государство не заплатит, никакой оценки не будет. Эти агентства очень сильно подвергались критике со стороны стран Латинской Америки, Азии, СНГ из-за того, что оценки несправедливы», — заявил Базарбек.

Он подчеркнул, что, по его мнению, подход к развитым и развивающимся странам отличается.

«Для развитых экономик оценки более мягкие, а для развивающихся стран, таких как наша, — более жесткие. И возникает вопрос — почему наши изменения не учитываются?» — отметил депутат.

«Казахстан сегодня — другая страна»

Базарбек отдельно остановился на том, что за последние годы Казахстан существенно изменился, однако это не отражается в рейтингах.

«Мы сравниваем Казахстан десять лет назад и сегодня — это совершенно разные государства. Мы цифровизацию запускаем, логистику развиваем, новые проекты реализуем. Но эти факторы, которые сами же агентства считают важными, не находят отражения в рейтингах», — заявил он.

По его словам, сохранение одного и того же уровня оценки на протяжении многих лет вызывает вопросы.

«Рейтинг, который был поставлен 10 лет назад, по сути не изменился. Хотя страна изменилась кардинально», — подчеркнул депутат.

«Нужно отстаивать национальные интересы»

Депутат призвал государственные органы более активно защищать позицию Казахстана.

«Вы должны национальные интересы на первое место ставить и отстаивать их, биться за них, чтобы наш рейтинг был выше. Доказывать, что у нас другая страна, что у нас высокий уровень цифровизации, развитие инфраструктуры, новые города строятся», — заявил Базарбек.

Он также поднял вопрос об отсутствии механизмов влияния на оценки.

«В законопроекте я не увидел норм, которые позволяли бы корректировать рейтинг, если он необъективный или запаздывает на 3–5 лет», — добавил он.

Ответ регулятора

В ответ председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявила, что работа с международными агентствами ведется системно.

«У Казахстана инвестиционный кредитный рейтинг. Это высокий уровень. Мы на постоянной основе, как правило два раза в год, проводим встречи с международными рейтинговыми агентствами и предоставляем всю информацию — о реформах, экономике, всех изменениях», — отметила она.

По ее словам, оценки формируются по единой методологии.

«Это очень широкая методология, где учитываются экономические, социальные, политические и геополитические факторы. Она применяется одинаково ко всем странам», — подчеркнула Абылкасымова.

При этом она отметила, что изменения все же отражаются в прогнозах.