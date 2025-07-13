  • 13 Июля, 23:38
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Результаты ЕНТ: 76 % абитуриентов преодолели порог, 711 тестов аннулированы

Средний балл на тестировании составил 69, максимальный — 140.

Сегодня, 23:29
АВТОР
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qmonitor.kz Сегодня, 23:29
Сегодня, 23:29
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Фото: qmonitor.kz

Министерство науки и высшего образования отчиталось о завершении ключевого вступительного испытания лета 2025 года, передает BAQ.KZ. Впервые за последние годы участие в основном этапе ЕНТ приняли ровно 210 000 абитуриентов, каждый из которых мог пересдавать тест до двух раз, что в сумме дало 381 000 попыток.

По официальным данным:

  • 76 % участников набрали пороговый минимум и теперь имеют право претендовать на гранты и бюджетные места;
  • Средний результат ЕНТ‑2025 — 69 баллов;
  • Наивысший балл — 140 баллов;
  • 681 выпускник сдавал тест с учётом особых образовательных потребностей.
  • Жёсткий отбор и аннулированные сертификаты

711 человек лишились итоговых результатов:

  • 326 абитуриентов не были допущены к тестированию за попытку пронести сотовые телефоны, шпаргалки или иные запрещённые предметы;
  • 380 человек удалены из аудиторий за нарушение регламента во время самого экзамена (шум, общение, использование гаджетов и т. д.);
  • Пять участников лишены сертификатов по результатам последующей видеопроверки.

Отмечается, что посторонних лиц, вводивших абитуриентов в аудитории за счёт, не зафиксировано.

Что дальше? Приём на гранты уже идёт

С 13 по 20 июля открыт приём заявлений на конкурс образовательных грантов. Шесть способов подать документы:

  • Электронно — через официальный портал egov.kz;
  • Лично — в приёмных комиссиях вузов по месту регистрации.

Абитуриенты, преодолевшие порог, могут рассчитывать на финансовую поддержку государства при условии, что суммированный балл по выбранным предметам соответствует требованиям выбранных образовательных программ.

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