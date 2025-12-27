В последние годы глобальные цепочки поставок перестраиваются в реальном времени, а стратегическая география становится ключевым фактором развития. Долгое время Казахстан воспринимался как страна без выхода к морю, однако сегодня республика укрепляет свои позиции как важное звено между Европой и Азией. Эта трансформация стала результатом значительных инвестиций в транспортную инфраструктуру и целенаправленной государственной политики по привлечению грузопотоков через территорию страны, передаёт BAQ.KZ.

От транзита к транспортным хабам

На сегодняшний день Казахстан создал одну из наиболее развитых транспортных сетей в регионе. В стране функционируют пять международных железнодорожных и восемь автомобильных коридоров, соединяющих Китай, Центральную Азию, Кавказ, Россию, Европу и Ближний Восток. Только в 2024 году объем транзитных грузоперевозок достиг 34,6 млн тонн, что на 7,1% больше, чем в 2023 году. По предварительным данным, за январь–ноябрь 2025 года показатель составил 32,8 млн тонн, и прогнозируется дальнейший рост до 67 млн тонн к 2029 году и до 100 млн тонн к 2035 году.

Особое внимание уделяется Среднему коридору — маршруту из Китая через Казахстан к Каспийскому морю, далее через Азербайджан и Грузию в Европу. В 2024 году объем перевозок по Транскаспийскому маршруту составил 4,5 млн тонн, что отражает растущий интерес грузоотправителей к стабильным логистическим цепочкам.

Развитие транспортной и логистической инфраструктуры

Логистика сегодня входит в число динамично развивающихся отраслей экономики Казахстана. В первые десять месяцев 2025 года объем услуг в транспортной сфере вырос на 20,7%, а инвестиции в основной капитал отрасли — на 18,4%.

Железнодорожные грузоперевозки показывают устойчивый рост: за январь–октябрь 2025 года перевезено 420,7 млн тонн грузов, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Авиационный транспорт также активно развивается: за тот же период перевезено более 13 млн пассажиров. Все аэропорты и авиакомпании страны перешли на систему e-Freight, соответствующую стандартам IATA и обеспечивающую электронную обработку грузов.

Дорожная инфраструктура модернизируется: ежегодно строится и реконструируется около 13 тыс. км автодорог, при этом 93% республиканской сети соответствует нормативным требованиям. До 2027 года планируется завершить строительство и реконструкцию 37 пограничных пунктов пропуска.

Логистика и промышленность: совместное развитие

Стратегия Казахстана в области логистики выходит за рамки ускорения грузопотоков: страна формирует трансграничные хабы, объединяющие транспорт, складскую инфраструктуру и промышленное производство. Сейчас работают четыре особые экономические зоны: "Қорғас – Шығыс қақпасы", Международный центр приграничного сотрудничества "Қорғас", морской порт Актау и TURAN, а также два крупных индустриальных парка.

На восточном направлении ключевую роль играет терминал "Қорғас", включающий АЭЗ "Қорғас – Шығыс қақпасы" и аэропорт SkyHansa, расширенные до 840 гектаров для размещения крупных проектов. На западном направлении морской порт Актау усиливает роль Казахстана как главного Каспийского узла, его срок работы продлён до 2053 года, а инфраструктура расширяется для размещения перерабатывающих производств, аэропортов и морских терминалов.

На южных и северных направлениях развиваются зоны TURAN и "Алатау", а в России индустриальный парк "Евразия" привлекает проекты перерабатывающей промышленности. Все трансграничные хабы оснащены специализированной транспортной инфраструктурой. В 2026 году планируется завершить строительство железнодорожной линии "Дарбаза – Мақтаарал" с пропускной способностью до 20 млн тонн в год.

Стратегический взгляд в будущее

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу превратить страну в главный транспортный хаб Центральной Азии. Программа развития Среднего коридора учитывает как транспортную инфраструктуру, так и создание производств с высокой добавленной стоимостью, новые рабочие места и экспортные возможности.

Благодаря грамотной инвестиционной стратегии и координации с производителями и операторами логистических цепочек Казахстан превращает свое географическое положение в конкурентное преимущество и укрепляет статус устойчивого и прогнозируемого транспортного моста между Европой и Азией.