Американская компания OpenAI, один из мировых лидеров в области технологий искусственного интеллекта и разработчик популярного чат-бота ChatGPT, стала самым дорогим стартапом в мире, обойдя по капитализации даже SpaceX Илона Маска, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

По данным агентств Bloomberg и Reuters, которые ссылаются на источники, знакомые с деталями сделки, оценочная стоимость OpenAI достигла 500 миллиардов долларов.

Этот показатель был зафиксирован после того, как бывшие и нынешние сотрудники компании продали акции на сумму около 6,6 миллиарда евро. Покупателями выступил крупный консорциум инвесторов, в который вошли такие известные компании, как Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX и T. Rowe Price.

Таким образом, новая рыночная оценка значительно превзошла предыдущую, зафиксированную в начале 2025 года во время экспертизы SoftBank, — тогда OpenAI оценивали в 300 миллиардов долларов. Последняя сделка вывела компанию на первое место в мире среди частных стартапов, сместив с лидерской позиции SpaceX, чья оценка составляет примерно 350 миллиардов долларов.

По информации издания The Information, доход OpenAI за первое полугодие 2025 года составил около 4,3 миллиарда долларов, что уже на 16% превышает показатель за весь 2024 год. Это подтверждает стремительный рост компании как в капитализации, так и в коммерческой деятельности.

OpenAI сегодня — не только разработчик ChatGPT, но и ведущий игрок в создании других ИИ-инструментов, включая технологии для генерации изображений и видео. Несмотря на то, что компания не представлена на фондовом рынке, интерес к ней со стороны инвесторов остаётся исключительно высоким.

Теперь OpenAI не только диктует тренды в мире искусственного интеллекта, но и официально занимает титул самого дорогого стартапа планеты, обгоняя гигантов из других высокотехнологичных отраслей.