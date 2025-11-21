Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан вышел в финал Игр исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.

В полуфинале весовой категории до 97 килограммов он уверенно победил представляющего Бахрейн олимпийского чемпиона 2024 года, двукратного чемпиона Азии и чемпиона мира-2023 Ахмеда Тажудинова — 15:3.

За золото Ризабек поборется с иранцем Амиром Али Азарпирой, серебряным призёром чемпионата мира и бронзовым медалистом Олимпиады-2024.

Напомним, что Ризабек Айтмухан — чемпион мира 2023 года и трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Азии.