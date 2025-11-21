  • 21 Ноября, 15:53

Ризабек Айтмухан победил олимпийского чемпиона и вышел в финал Исламиады-2025

Фото: Нургали Жумагазы

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан вышел в финал Игр исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.

В полуфинале весовой категории до 97 килограммов он уверенно победил представляющего Бахрейн олимпийского чемпиона 2024 года, двукратного чемпиона Азии и чемпиона мира-2023 Ахмеда Тажудинова — 15:3.

За золото Ризабек поборется с иранцем Амиром Али Азарпирой, серебряным призёром чемпионата мира и бронзовым медалистом Олимпиады-2024.

Напомним, что Ризабек Айтмухан — чемпион мира 2023 года и трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Азии. 

 
 
 
 
 
