Ризабек Айтмухан победил олимпийского чемпиона и вышел в финал Исламиады-2025
Сегодня, 15:22
100Фото: Нургали Жумагазы
Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан вышел в финал Игр исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.
В полуфинале весовой категории до 97 килограммов он уверенно победил представляющего Бахрейн олимпийского чемпиона 2024 года, двукратного чемпиона Азии и чемпиона мира-2023 Ахмеда Тажудинова — 15:3.
За золото Ризабек поборется с иранцем Амиром Али Азарпирой, серебряным призёром чемпионата мира и бронзовым медалистом Олимпиады-2024.
Напомним, что Ризабек Айтмухан — чемпион мира 2023 года и трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Азии.
