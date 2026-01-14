Онлайн-игровые платформы стали неотъемлемой частью жизни детей и подростков, однако вместе с этим усиливаются риски для их безопасности, психического и социального развития. Одной из таких платформ является Roblox, аудитория которой преимущественно состоит из несовершеннолетних, передает BAQ.KZ.

С этим вопросом в Мажилисе выступила депутат, член фракции партии "AMANAT" Унзила Шапак, направив депутатский запрос заместителю Премьер-министра - министру искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслану Мадиеву.

В обращении она обратила внимание на масштабы платформы и характер угроз, с которыми сталкиваются дети в открытой цифровой среде.

"Сегодня практически нет ребёнка, который бы не знал, что такое Roblox. Это открытая международная онлайн-платформа, где пользователи создают виртуальные миры, свободно общаются и напрямую взаимодействуют с незнакомыми людьми. По открытым данным, ежедневная аудитория Roblox достигает около 150 миллионов человек, и основную её часть составляют дети и подростки. Родители, педагоги и международные эксперты всё чаще говорят о рисках - виртуальной зависимости, агрессивного поведения, отрыва от реальной жизни и столкновения с контентом, не соответствующим возрасту", — отметила депутат.

Отдельный акцент, по словам мажилисвумена, следует делать на угрозах криминального характера, включая мошенничество и попытки вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия.

"Открытые онлайн-платформы становятся средой, где действуют мошенники и лица с преступными намерениями. Через игровые чаты они входят в доверие к детям, затем переводят общение в мессенджеры, обещают подарки или бонусы и выманивают данные банковских карт и СМС-коды родителей. Есть и более опасные сценарии, когда подобные контакты могут закончиться трагедиями. При этом компания заявляет о создании безопасной среды, но при потоке десятков тысяч сообщений в секунду полноценный контроль объективно невозможен", — подчеркнула она.

Депутат напомнила, что в ряде государств, включая Турцию, Россию, Китай, Иран и Катар, платформа Roblox уже заблокирована или существенно ограничена. При этом в Казахстане, несмотря на требования закона "О правах ребёнка", до сих пор не проведена комплексная оценка влияния подобных платформ на детей.

В запросе Унзила Шапак попросила разъяснить, проводились ли в стране специальные исследования по влиянию Roblox на детей и подростков, рассматривается ли возможность ограничения или усиленного контроля платформы, а также фиксировались ли правоохранительными органами случаи мошенничества и иных правонарушений, связанных с онлайн-играми.