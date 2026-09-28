В Актобе 100 детей с инвалидностью и ментальными нарушениями получают помощь в центре «Қамқорлық». Здесь сочетают реабилитацию, терапию, творческие занятия и обучение бытовым навыкам, передает BAQ.KZ.

Центр работает с 2024 года. Услуги здесь получают дети от полутора до 18 лет. Сейчас они посещают занятия в две смены в условиях полустационара.

Для каждого ребенка подбирают отдельную программу. В нее могут входить лечебная физкультура, робототерапия, АВА-терапия, арт-терапия, сенсорная интеграция и музыкальная терапия.

От терапии до столярной мастерской

В центре работают швейная, гончарная и столярная мастерские. Там дети развивают творческие способности и осваивают трудовые навыки.

Для занятий оборудованы проекционный и сенсорный кабинеты.

С детьми работают невролог, психиатр, психолог, реабилитолог, массажист, логопед и дефектолог. Специалисты определяют, какие виды поддержки нужны конкретному ребенку.

Помощь в «Қамқорлық» предоставляют по восьми направлениям. Это социально-бытовое, медицинское, психологическое, педагогическое, трудовое, культурное, экономическое и правовое сопровождение.

Центр оснащен современным оборудованием. Проект полностью профинансировали фонды «Самрук-Қазына» и «Қазақстан халқына».

Работа центра направлена на то, чтобы дети с особыми потребностями могли развивать свои способности, осваивать навыки самостоятельной жизни и легче адаптироваться в обществе.