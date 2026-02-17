В Алматы полицией выявлен факт ложного сообщения об акте терроризма, распространённого учащимися одной из школ города. Как стало известно, трое школьников распространили информацию о якобы заложенном взрывном устройстве с целью срыва учебных занятий, передает BAQ.KZ.

Сообщение не подтвердилось – угроза оказалась ложной. Однако их действия расценены полицией как хулиганские. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации Антитерроритического центра установлено, что подростки совершили правонарушение осознанно. В соответствии с действующим законодательством к административной ответственности привлечены их родители, как законные представители несовершеннолетних.

– Любое ложное сообщение о минировании или угрозе теракта - это правонарушение, которое влечёт ответственность. В подобных ситуациях задействуются оперативные службы, отменяются занятия и нарушается работа образовательных учреждений. Мы призываем родителей обращать внимание на досуг детей, их круг общения и активность в интернете, а также проводить разъяснительные беседы о недопустимости таких действий, – констатировал начальник Управления по противодействию киберперступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.

Как отметил начальник управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев, подобные действия не являются «шуткой».

В полиции рекомендовали родителям:

контролировать, где и как дети проводят время в сети;

интересоваться, в каких чатов и онлайн-играх они участвуют;

объяснять ответственность за ложные вызовы и провокационные сообщения;

формировать у подростков культуру цифровой безопасности и правовую грамотность.

Работа по профилактике правонарушений в подростковой среде продолжается в рамках мероприятий по обеспечению безопасности и информационной грамотности несовершеннолетних.