Родителей алматинских школьников оштрафовали за попытку их детей сорвать занятия
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы полицией выявлен факт ложного сообщения об акте терроризма, распространённого учащимися одной из школ города. Как стало известно, трое школьников распространили информацию о якобы заложенном взрывном устройстве с целью срыва учебных занятий, передает BAQ.KZ.
Сообщение не подтвердилось – угроза оказалась ложной. Однако их действия расценены полицией как хулиганские. По данному факту возбуждено уголовное дело.
По информации Антитерроритического центра установлено, что подростки совершили правонарушение осознанно. В соответствии с действующим законодательством к административной ответственности привлечены их родители, как законные представители несовершеннолетних.
– Любое ложное сообщение о минировании или угрозе теракта - это правонарушение, которое влечёт ответственность. В подобных ситуациях задействуются оперативные службы, отменяются занятия и нарушается работа образовательных учреждений. Мы призываем родителей обращать внимание на досуг детей, их круг общения и активность в интернете, а также проводить разъяснительные беседы о недопустимости таких действий, – констатировал начальник Управления по противодействию киберперступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.
Как отметил начальник управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев, подобные действия не являются «шуткой».
В полиции рекомендовали родителям:
- контролировать, где и как дети проводят время в сети;
- интересоваться, в каких чатов и онлайн-играх они участвуют;
- объяснять ответственность за ложные вызовы и провокационные сообщения;
- формировать у подростков культуру цифровой безопасности и правовую грамотность.
Работа по профилактике правонарушений в подростковой среде продолжается в рамках мероприятий по обеспечению безопасности и информационной грамотности несовершеннолетних.
Самое читаемое
- В МИРЕ: взрыв в Китае, перехват танкера США и жертвы циклона в Мозамбике
- ТЭЦ-3 в Астане: как новая станция закрыла дефицит тепла и что даст вторая очередь
- Оплата после ввода объекта: в Казахстане закрутили гайки на стройках за госсчёт
- Абзал Ажгалиев и Денис Никиша вышли в четвертьфинал Олимпиады в Милане
- Во вторник произойдет первое солнечное затмение 2026 года