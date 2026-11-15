Родителей с колясками не пустят в автобусы? В Минтранспорта объяснили новые правила

В Казахстане не запрещали перевозить детские коляски в общественном транспорте. Публикации в соцсетях о том, что родителям могут отказать в посадке в автобус, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией СЦК при Президенте.

В Министерстве транспорта пояснили, что новые правила перевозки пассажиров и багажа, вступившие в силу 29 сентября, не запрещают проезд с детскими колясками. При высокой загруженности автобуса коляску можно сложить, если для родителя есть свободное место. При этом она не должна мешать передвижению других пассажиров.

Если родителю неудобно складывать коляску, он может продолжить поездку с ней в разложенном виде. Штрафы, высадка из автобуса или другие санкции за это не предусмотрены.

В Центре по борьбе с дезинформацией отметили, что некоторые Instagram-паблики исказили содержание правил, сделав акцент на возможности отказа в провозе коляски. Для усиления эмоционального эффекта в публикации также использовали сгенерированное изображение сотрудника в форменной одежде.