В Казахстане родственники умершего смогут получать оставшиеся пенсионные накопления по аннуитету единовременной выплатой. Соответствующая норма одобрена в Мажилисе, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщил депутат Асхат Аймагамбетов, изменения касаются порядка выплаты средств по пенсионным аннуитетам.

По его словам, действующая система позволяет гражданам оформлять аннуитет и выходить на пенсию раньше — с 55 лет. Однако в случае смерти человека до наступления пенсионного возраста возникают сложности с выплатами наследникам.

«Сейчас, если человек умирает, его накопления переходят наследникам. Но выплата осуществляется не сразу — средства выплачиваются ежемесячно в установленном порядке», — пояснил Аймагамбетов.

По словам депутата, граждане в регионах неоднократно поднимали вопрос о возможности получения этих средств единовременно.

«Во время поездок в Атырау, Актау и другие регионы люди просили предусмотреть возможность получения оставшихся средств сразу», — отметил он.

В связи с этим в законодательство внесены изменения. Теперь наследникам может быть предоставлено право получать оставшиеся средства по аннуитету единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Депутат подчеркнул, что нововведение направлено на защиту интересов граждан.

«Мы считаем это важным решением, которое защищает права граждан», — заявил Аймагамбетов.

Отметим, что сегодня Мажилис одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки» и направил его на рассмотрение в Сенат.