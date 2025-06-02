В Талдыкоргане продолжается судебный процесс по делу об убийстве Шерзата Полата, передает BAQ.KZ.

Во время прений сторон адвокат потерпевших Мейірман Шекеев сообщил, что родственники погибшего готовы простить несовершеннолетнего подсудимого Думана Ыскака.

"Уважаемый суд, от имени Каржаубая сообщаю, что в отношении подсудимого Ысқақа выражено прощение. От лица Каржаубая этот молодой человек прощён", — заявил адвокат.

Напомним, ранее государственный обвинитель огласил запрашиваемые меры наказания для обвиняемых. В частности, по статье 434 УК РК ("Несообщение о тяжком преступлении") прокуратура просит приговорить несовершеннолетнего Думана Ыскака к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.