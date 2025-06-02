Родственники Шерзата готовы простить несовершеннолетнего подсудимого — адвокат
В суде по делу об убийстве Шерзата Полата представитель потерпевших заявил о прощении одного из фигурантов дела.
Сегодня, 15:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:42Сегодня, 15:42
139Фото: скриншот
В Талдыкоргане продолжается судебный процесс по делу об убийстве Шерзата Полата, передает BAQ.KZ.
Во время прений сторон адвокат потерпевших Мейірман Шекеев сообщил, что родственники погибшего готовы простить несовершеннолетнего подсудимого Думана Ыскака.
"Уважаемый суд, от имени Каржаубая сообщаю, что в отношении подсудимого Ысқақа выражено прощение. От лица Каржаубая этот молодой человек прощён", — заявил адвокат.
Напомним, ранее государственный обвинитель огласил запрашиваемые меры наказания для обвиняемых. В частности, по статье 434 УК РК ("Несообщение о тяжком преступлении") прокуратура просит приговорить несовершеннолетнего Думана Ыскака к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.
Самое читаемое
- Что положено детям в Казахстане: выплаты, питание, школы и другие меры в 2025 году
- Президент поздравил казахстанцев с Днем защиты детей
- К тушению масштабного пожара в Атырауской области привлекли авиацию
- В Акорде провели экскурсию для детей
- Безопасность, поддержка и развитие: какие меры Казахстан предпринимает для защиты детей