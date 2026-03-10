В Астане девушки обманули десятки мужчин через сайт знакомств, передает BAQ.KZ.

Они организовали мошенническую схему, согласно которой они через сайт знакомств знакомились с потерпевшими и предлагали им продолжить общение в арендуемой квартире. После этого размещали объявления о сдаче в аренду квартир в Астане, прикладывая чужие фотографии привлекательного интерьера и предлагали «забронировать» жилье на сутки для дальнейшего времяпровождения в квартире.

– В результате их действий более 45 потерпевших отправили оплату за несуществующую квартиру на общую сумму около 620 тысяч тенге. Завладев денежными средствами, виновные прекращали переписки с потерпевшими и блокировали их номера, – рассказали в прокуратуре Астаны.

Приговором суда с учетом признания вины и возмещения материального ущерба трем девушкам назначено наказание в виде ограничения свободы от 3 до 3 лет 6 месяцев с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура города рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности при совершении сделок через интернет и не переводить денежные средства без предварительной проверки информации.