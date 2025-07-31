Акимат объявил о начале благоустройства, обещая бережную реконструкцию и минимальное вмешательство Алматинской рощи имени Баума - уникального природного пространства. Однако архитекторы и градозащитники считают, что под видом благоустройства рощу могут лишить её главной ценности - дикости. Корреспондент BAQ разбирался, что планирует акимат и как совершенствование рощи видят архитекторы, выступившие, непосредственно, как члены экспертной комиссии по проекту "Корректировка генерального плана развития города Алматы".

"Бережное благоустройство и минимальное вмешательство"

Акимат Алматы продолжает работу по привлечению социально ответственного бизнеса к сохранению и развитию зеленого фонда города. В городе стартует проект благоустройства одного из самых значимых природных объектов - рощи имени Баума. Инициатива реализуется при поддержке BAZIS-A, которая инвестирует за счет собственных средств 4,7 млрд тенге.

Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию значительной части "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.

В акимате говорят, что проект благоустройства нацелен на бережную интеграцию инфраструктуры для отдыха и прогулок без ущерба для экосистемы. Работы по благоустройству будут вестись с минимальным вмешательством в природу, с сохранением рельефа, корневой системы деревьев и естественной зеленой среды.

Запланированы установка малых архитектурных форм, устройство прогулочных маршрутов и зон тихого отдыха, благоустройство при сохранении природной тишины и баланса.

Будет выполнено зонирование территории с учетом её природной специфики: часть рощи будет отведена для спокойного рекреационного использования, другая сохранена как экозона с ограниченной инфраструктурой, ориентированной на охрану природы и экологическое просвещение. В акимате города считают, что такой подход позволит горожанам безопасно и бережно взаимодействовать с живой природой внутри мегаполиса.

"Это лес. Его надо просто почистить и оставить"

Архитектор Валерия Букейханова выступает категорически против активного вмешательства в структуру рощи Баума.

"В роще должны быть грунтовые дорожки. Никаких активностей в виде скейтодромов, спортивных и детских площадок. Никаких бетонных бассейнов с кувшинами. И уж тем более там не нужны никакие кофейни, кафе. Там надо просто сделать деликатную чистку старых деревьев. Это своего рода лес в городе - кто в лесу делает собачьи площадки, детские площадки, карусели? Этого в городе уже выше крыши. На каждом зеленом углу у нас ставится детская площадка, в каждый сквер, парк пытаются напихать активностей", - говорит Валерия Букейханова.

По её словам, благоустройство должно быть максимально деликатным, а само пространство - сохранено в его аутентичном виде.

"Роща Баума - это зелёный уголок для отдыха, где люди бегают, гуляют. Поэтому его надо сохранить, привести в порядок и оставить грунтовые дорожки. Может где-то местами можно выложить брусчатку. У нас лучше ничего не делать, чем делать так, как делают сейчас. Это всё равно, что наши дикие красивые горы хотят превратить во французские Альпы, убивая нашу аутентичность и нашу дикую природу", - негодует архитектор.

"Роща без статуса - это жертва алчного города"

Архитектор и градозащитник Павел Савранчук, напротив, не столь оптимистично смотрит на проект. По его мнению, за красивыми формулировками может скрываться всего лишь желание улучшить негативную репутацию субъекта частного бизнеса.

"Сложно комментировать. Нет информации. Ясно, что это вынужденная расплата стройкомпании за грехи в городе. На этом они много не заработают, но попытаются поправить имидж в глазах общественности", - отмечает архитектор.

И это очень тревожит. По имеющимся сведениям, какой-либо статус у Рощи на сегодняшний день отсутствует! По словам эксперта, если бы роща была "в составе Нацпарка, то превращать её в "Парк культуры" было бы незаконно!"

Ясно одно, если роща усилиями акимата в 2018 году перешла в ведения города и лишилась статуса особо охраняемой территории, то она совершенно беззащитна, и неминуемо станет объектом коммерческой выгоды. Тому пример вырубка деревьев и раздача земель Рощи в период 1990-2007 годов! На уровне генплана здесь может совершиться ещё куда более радикальное вмешательство. По генплану по восточной границе существующего зеленого массива намечают прокладку второго железнодорожного пути. А для него необходима так называемая открытая полоса отчуждения. То есть произойдет вырубка значительной части насаждений. Как может выстоять никем не защищённая роща против алчного бизнеса?!", - акцентирует внимание Павел Савранчук.

Роща как лесопарк: минимальное вмешательство - ключ к спасению

Архитекторы подчеркивают, что роща Баума - это не просто городской парк. Это полноценный лесопарк, где должно быть минимальное присутствие человека. Любая попытка насытить его объектами инфраструктуры приведёт к антропогенному перегреву экосистемы, что в долгосрочной перспективе уничтожит уникальный характер этого природного уголка.

"Лесопарк - это официальный нормативный термин. Это лес с минимальным благоустройством и ограниченной нормируемой плотностью посещений. А употреблён ли он в генплане – следует уточнить", - говорит Павел Савранчук.

Роща Баума - это не задел для городской активности, а остаток живой природы внутри мегаполиса. Кроме растений это резерват обитания более 200 видов животных и птиц! Сегодня перед Алматы стоит сложная задача: сохранить аутентичность и природную силу рощи, не превратив её в парк с павильонами, детскими площадками и урбанизированной "удобностью".

Архитекторы и экологи убеждены, что лучше оставить всё как есть, обеспечив уход, чем грубо вмешиваться в эко систему без понимания природы места. Сохранение зелёного каркаса города требует не только инвестиций и добрых намерений, но и стратегической выдержанности. Именно её сейчас не хватает многим инициативам, и именно этого требует от нас роща имени Баума - зелёное сердце Алматы.