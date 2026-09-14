Россия и Украина договорились не бить по энергетике — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. При этом сроки и условия возможного перемирия он не уточнил. В Киеве подтвердили готовность к такому соглашению, но заявили, что рассчитывают на конкретные шаги со стороны Москвы.

Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить точно так же, — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома также связал рост мировых цен на дизельное топливо с войной России и Украины. При этом Трамп не уточнил, когда и на каких условиях Москва и Киев якобы заключили такую договоренность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ранее предлагал партнерам добиться договоренности с Россией, которая позволила бы остановить уничтожение критически важной инфраструктуры. По его словам, речь идет не только об энергетике, но также о продовольствии, транспортировке и других объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не наносить удары по нашей электросети, другим нашим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, транспортировке продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее воздержание от наших ударов, — заявил Зеленский.

Он также отметил, что Киев не уверен в готовности Москвы соблюдать подобные договоренности.

Войну нужно заканчивать. И шаг по деэскалации в отношении критической инфраструктуры может стать первым шагом к миру. Ожидаем от партнеров конкретных шагов, — написал украинский президент.

В Кремле заявления Трампа и Зеленского пока не прокомментировали. Накануне Трамп заявил во время визита в Ирландию, что дефицит дизельного топлива на мировом рынке связан в том числе с украинскими ударами по российским объектам топливно-энергетического комплекса.

Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выбивать дизельное топливо в России, — сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что Украина располагает другими целями для ударов и призвал не атаковать объекты, связанные с производством дизельного топлива. В конце августа Россия продлила до 30 сентября запрет на экспорт дизельного топлива. Ограничения были введены на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и топливной инфраструктуре. Россия до этого была вторым крупнейшим экспортером дизельного топлива в мире после США.