Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин прокомментировал ситуацию с запретом на въезд в Россию казахстанскому юристу Дидару Смагулову. Ранее сообщалось, что аналогичные случаи произошли с тремя казахстанскими журналистами, которым отказ во въезде стал известен уже по прибытии в страну, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Честно сказать, я впервые слышу об этих случаях. Первый раз слышу про всех этих журналистов, которым запретили въезд", – сказал Рахметуллин, отвечая на вопрос журналиста на брифинге в Мажилисе.

По его словам, подобные решения находятся полностью в компетенции принимающей стороны.

"Причины могут быть разные. И обычно, страна, которая принимает такое решение, имеет полное право не рассказывать эти причины. Поэтому я сейчас ничего не могу сказать конкретно", – отметил он.

На вопрос о том, обязан ли орган, выносивший запрет, уведомить гражданина о причине, он ответил:

"В визовых вопросах, конкурсах и других случаях это везде прописано: страна, которая принимает решение о недопуске или о невыдаче визы, имеет право не объяснять причину. Если объяснит причину – хорошо, но у них есть право не объяснять".

Можно ли узнать о запрете заранее? Как оказалось, казахстанская сторона не имеет доступа к подобным спискам.

"Наши пограничники пропустили, значит, в наших списках всё нормально. Что происходит на границе другой страны, мы не контролируем. Что там происходит, мы не контролируем", – пояснил представитель МИДа.

Он добавил, что выяснить факт ограничения можно только по факту, то есть при попытке пересечения границы.

"Представьте: вы куда-то выезжаете, в каких базах данных найдете, что вам въезд запрещен или нет в ту страну. Я не думаю, что это так можно", - сказал первый заместитель министра.

По словам Рахметуллина, основаниями для запрета могут быть как правонарушения, так и иные обстоятельства, например, действия, которые принимающая сторона сочла нежелательными.