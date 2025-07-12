Правительство России рассматривает возможность полного запрета на экспорт бензина, включая ограничения для производителей, передает BAQ.KZ cо ссылкой на ТАСС. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на нефтяном саммите в Татарстане.

По его словам, решение будет принято после анализа ситуации на бирже в ближайшие дни.

Мы будем смотреть, как будет складываться ситуация на бирже. В период повышенного спроса мы вводили запрет не только для непроизводителей, но и для производителей. Поэтому, если посчитаем это целесообразным и того потребует ситуация, то введем и запрет на экспорт, — отметил Новак.

Ранее Минэнерго России выступало против полного запрета, называя такую меру избыточной в текущих условиях. Ведомство заявляло, что вопрос даже не стоит на повестке.