Россия может полностью запретить экспорт бензина
Правительство соседней страны пока оценивает ситуацию.
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Правительство России рассматривает возможность полного запрета на экспорт бензина, включая ограничения для производителей, передает BAQ.KZ cо ссылкой на ТАСС. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на нефтяном саммите в Татарстане.
По его словам, решение будет принято после анализа ситуации на бирже в ближайшие дни.
Мы будем смотреть, как будет складываться ситуация на бирже. В период повышенного спроса мы вводили запрет не только для непроизводителей, но и для производителей. Поэтому, если посчитаем это целесообразным и того потребует ситуация, то введем и запрет на экспорт, — отметил Новак.
Ранее Минэнерго России выступало против полного запрета, называя такую меру избыточной в текущих условиях. Ведомство заявляло, что вопрос даже не стоит на повестке.
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