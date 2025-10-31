Москва расширила список лиц, которым запрещён въезд в страну, в ответ на 19-й пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, передает BAQ.KZ со ссылкой на Интерфакс.

По данным ведомства, в обновлённый "стоп-лист" вошли представители евроинститутов, силовых ведомств, государственных и коммерческих структур, а также граждане стран ЕС и ряда других западных государств. В МИД уточнили, что речь идёт о тех, кто причастен к военной поддержке Украины, поставкам продукции двойного назначения и действиям, направленным против территориальной целостности России.

Под ограничения также попали чиновники и политики, участвующие в разработке инициатив по аресту российских должностных лиц, созданию международного трибунала и конфискации российских активов в пользу Украины.

Кроме того, в список внесены депутаты Европарламента и национальных парламентов, поддержавшие антироссийские резолюции.

В МИД подчеркнули, что недружественные шаги Евросоюза "не повлияют на политику России".