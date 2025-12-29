Российская компания "Газпром" ведёт переговоры с Казахстаном о строительстве газотранспортной инфраструктуры и поставках газа в северо-восточные регионы страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщил председатель правления компании Алексей Миллер, подводя предварительные итоги работы за 2025 год. По его словам, сотрудничество с Казахстаном рассматривается в долгосрочной перспективе с учётом растущего спроса на газ в странах Центральной Азии. Миллер отметил, что обсуждается строительство новых газотранспортных мощностей, которые позволят обеспечить подачу топлива в северо-восточные районы республики.

Глава "Газпрома" также сообщил, что в 2025 году компания увеличила поставки газа в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан на 20%. Рост экспорта стал возможен благодаря ранее достигнутым договорённостям, в том числе соглашениям о расширении поставок газа в Казахстан в 2025–2026 годах.

На сегодняшний день российский газ поставляется в Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Актюбинскую области. В октябре 2025 года "Газпром" и Казахстан подписали меморандум о строительстве нового магистрального газопровода, который должен обеспечить подачу газа в северные и северо-восточные регионы страны.