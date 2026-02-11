Роскомнадзор объявил о поэтапных ограничениях в отношении Telegram, заявив о нарушении законодательства и параллельно усилив поддержку отечественного аналога, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Российские власти начали очередной этап давления на мессенджер Telegram. Роскомнадзор заявил, что будет поэтапно ограничивать работу платформы, ссылаясь на несоблюдение требований национального законодательства. Конкретные нарушения при этом не уточняются.

В надзорном ведомстве напомнили, что иностранные цифровые платформы обязаны хранить данные российских пользователей на территории страны и предотвращать использование сервисов в целях, которые Москва квалифицирует как преступные или террористические. В противном случае им грозят замедление работы или полный запрет.

Правозащитники и критики Кремля считают подобные меры попыткой усилить государственный контроль над интернетом и расширить возможности наблюдения на фоне войны в Украине и подавления инакомыслия.

Несмотря на заявления регулятора, Telegram остается одной из ключевых онлайн-платформ в России: им активно пользуются как обычные граждане, так и официальные структуры, включая государственные органы и Кремль. Однако параллельно власти продвигают поддерживаемый государством сервис Max, который объединяет функции мессенджера, платежной системы и доступа к госуслугам.

За несколько часов до заявления Роскомнадзора пользователи Telegram в разных регионах России сообщили о снижении скорости работы приложения и проблемах с загрузкой контента. Ранее регулятор уже предпринимал попытки ограничить доступ к другим зарубежным платформам, включая WhatsApp и YouTube.

Россия уже пыталась заблокировать Telegram в 2018 году, однако эта мера оказалась неэффективной и была отменена в 2020-м. Основатель мессенджера Павел Дуров находится в длительном конфликте с российскими властями и живет за пределами страны. В последние годы Telegram неоднократно оказывался в центре международных скандалов и расследований, связанных с вопросами регулирования и распространения контента.