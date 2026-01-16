Россиянка пыталась продать почку в Павлодаре за 50 тысяч долларов
Межрайонный суд по уголовным делам Павлодара рассмотрел дело о покушении на незаконную сделку с органом человека, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, в 2024 году гражданка России через мессенджер Telegram договорилась о продаже своей почки за 50 000 долларов США, при этом трансплантация должна была проходить в Павлодаре.
В 2025 году женщина прибыла в Казахстан, прошла медицинское обследование и получила предоплату в размере 5 млн тенге, после чего была задержана полицией. Преступление не было доведено до конца.
С учётом признания вины, раскаяния и наличия малолетних детей суд назначил 10 месяцев лишения свободы. С учётом времени под стражей наказание признано отбытым, осуждённая освобождена.
