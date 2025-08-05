Антимонопольный орган Северо-Казахстанской области начал расследование в отношении Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО "Российские железные дороги" (Россия), по факту возможного установления монопольно высокой цены на услуги по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов, передает BAQ.KZ.

Поводом для внепланового анализа послужило обращение от компании ТОО "Agrimer Mamlutka", которая заявила о резком повышении стоимости услуг со стороны подразделения РЖД. С января 2025 года стоимость услуги по предоставлению контрольного груза для поверки весов выросла на 9,5% — до 845 261 тенге с НДС. Для сравнения, в других регионах Казахстана аналогичная услуга стоит в среднем 391 000 тенге.

В рамках анализа, проведённого Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по СКО, были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. В частности, речь идёт о монопольно высокой цене, что подпадает под пункт 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса РК.

В связи с этим ведомство инициировало официальное расследование, которое продлится от 3 до 5 месяцев.

На текущем этапе действия РЖД вызывают обеспокоенность в контексте справедливой конкуренции и возможного злоупотребления доминирующим положением на рынке. Антимонопольный орган обещает предоставить дополнительную информацию по результатам расследования.