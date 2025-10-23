В Казахстане наблюдается устойчивое снижение интереса к российскому рублю — как на внутреннем рынке, так и в обменных пунктах, хотя курс валюты в 2025 году заметно укрепился, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

Если ещё три года назад население активно скупало российские рубли, то к августу 2025 года ситуация резко изменилась. За первые восемь месяцев 2021 года обменные пункты Казахстана фиксировали нетто-продажи рублей на сумму 443,6 млрд тенге, а в аналогичный период 2022-го этот показатель составил 267,4 млрд тенге. Уже в 2023 году объём нетто-продаж сократился до 10,3 млрд тенге, а в 2025-м рубль впервые ушёл в минус — покупка российской валюты превысила продажи на рекордные 232,2 млрд тенге.

Особенно ярко тенденция снижения спроса на рубль проявляется в крупнейших городах — Астане и Алматы, где отрицательные показатели достигли минус 211,4 млрд и минус 32,5 млрд тенге соответственно. В то же время, хотя в 12 из 20 регионов наблюдаются положительные нетто-продажи, их объёмы существенно снизились по сравнению с прошлым годом.

Интересно, что несмотря на падение спроса на рубль, его курс на тенге в 2025 году продемонстрировал рост. В сентябре средний курс составил 6,53 тенге за рубль, что на 26,6% выше показателя января и на 24,1% больше по сравнению с сентябрём 2024 года. В октябре курс варьировался от 6,57 до 6,84 тенге, а на 22 октября официальный курс составил 6,62 тенге.

Такое расхождение между ростом курса и снижением спроса связано с тем, что рубль в Казахстане всё больше ограничен в обращении и используется преимущественно для расчётов с Россией. Геополитическая напряжённость и изменение туристических потоков способствуют тому, что россияне предпочитают тратить деньги в странах СНГ, включая Казахстан, но при этом сами казахстанцы всё меньше заинтересованы в российской валюте.

Эксперты отмечают, что несмотря на временное укрепление курса, рубль теряет значение на внутреннем рынке Казахстана и постепенно уступает место другим валютам в экономических расчётах и бытовых операциях.