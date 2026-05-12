Рост экономики ускорился: ВВП Казахстана вырос на 3,6%

Валовый внутренний продукт Казахстана за январь–апрель 2026 года вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Бюро национальной статистики Казахстана, передает BAQ.kz.

По итогам первого квартала динамика экономического роста улучшилась: за январь–март показатель составлял 3%.

Промышленное производство за четыре месяца также вышло в положительную зону - индекс физического объема достиг 102,1%. Основным драйвером стало ускорение обрабатывающей промышленности, где рост составил 9,9%.

Особенно высокие темпы показало машиностроение - рост достиг 23,3%. Это связано с увеличением выпуска транспортных средств, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, а также электрического оборудования.

Значительный рост зафиксирован и в других отраслях. Легкая промышленность увеличилась более чем в два раза, мебельное производство выросло на 41,7%, фармацевтическая отрасль - на 35,2%. Производство строительных материалов увеличилось на 27,7%, химическая промышленность - на 18,4%, а пищевая отрасль - на 14,4%.

В целом положительная динамика экономики обеспечена ростом базовых секторов. Наиболее высокие темпы наблюдаются в строительстве, где показатель составил 114,5%, в транспорте и складировании - 112%, в обрабатывающей промышленности - 109,9%, в торговле - 105,1%, а также в сельском хозяйстве - 103,6%.

Таким образом, структура экономического роста постепенно меняется. Все большую роль играют несырьевые отрасли, включая строительство, транспорт, торговлю и переработку, что свидетельствует о диверсификации экономики страны.