В Казахстане продолжает ускоряться кредитование бизнеса, что отражает рост инвестиционной активности компаний и расширение деловой среды, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

По данным банковского сектора, на конец сентября 2025 года общий объём кредитов субъектам предпринимательства достиг 17,6 трлн тенге — это на 15% больше показателя начала года. В денежном выражении кредитный портфель увеличился на 2,3 трлн тенге.

Самый значительный вклад в рост обеспечили предприятия крупного бизнеса. Объём привлечённых ими кредитов вырос на 1,2 трлн тенге, или почти на 20%. Средний бизнес также продемонстрировал сильную динамику: плюс 710 млрд тенге, что соответствует росту на 32,6% с начала года. Малый бизнес увеличил объёмы заимствований на 419 млрд тенге, что составляет рост в 5,9%.

Эти показатели изменили структуру кредитного портфеля. Доля крупного бизнеса увеличилась с 38,9% до 40,4%, доля среднего бизнеса поднялась с 14,3% до 16,5%. В то же время доля малого предпринимательства сократилась с 46,9% до 43,1%.

С точки зрения отраслей экономики наибольший объём кредитов пришёлся на промышленность — 6,9 трлн тенге, что на 12,5% больше, чем ранее. Особое внимание привлекает обрабатывающая промышленность, на которую приходится 4,5 трлн тенге. Внутри сектора сильнее всего выросло кредитование производства автотранспорта, химической промышленности, фармацевтики, металлургии и пищевой индустрии.

Высокие темпы прироста отмечаются также в оптовой и розничной торговле, транспорте и складировании, строительстве, сельском хозяйстве и сфере связи. Например, кредитование транспортно-логистического сектора выросло на 31,5%, а отрасли информации и связи — сразу на 46,3%.

Активное расширение финансирования в ключевых секторах экономики показывает уверенное восстановление и дальнейшее оживление деловой активности в стране. Увеличение спроса на заёмные средства отражает планы компаний по модернизации, расширению производств и запуску новых проектов, что создаёт условия для устойчивого экономического роста.