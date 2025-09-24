С 2026 года в Казахстане ставка налога на добавленную стоимость (НДС) увеличится с 12% до 16%. Правительство объясняет это необходимостью увеличить доходы бюджета и профинансировать социальные проекты. Однако среди экспертов разгорелся спор: одни считают шаг оправданным, другие — малоэффективной инициативой, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Согласно официальному объяснению правительства, рост ставки НДС:
-
увеличит доходы бюджета;
-
снизит нагрузку на национальный фонд;
-
позволит финансировать проекты развития.
Экономист Вячеслав Додонов отмечает, что это тяжелая, но необходимая мера.
"Благодаря этой реформе мы сможем значительно увеличить объем бюджета на развитие", — говорит он.
Большинство экспертов указывают, что повышение ставки НДС напрямую влияет на цены.
"Рост НДС обязательно приведет к повышению цен, и в итоге налог ляжет на плечи потребителей", — отмечает Галым Кусайынов.
Тревога предпринимателей
Для бизнеса новая ставка создаст дополнительную нагрузку, особенно для микробизнеса и малых предприятий.
"Рост ставки и снижение порога — опасная комбинация, которая может создать серьезные трудности для микробизнеса. Ожидаемые доходы переоценены — бизнес может уйти в тень или дробиться", — предупреждает экономист Айман Турсынкан.
Как будет реализована реформа
Экономисты считают, что реформа даст положительный эффект только при поэтапной и тщательно спланированной реализации.
"Казахстану необходимо пересмотреть налоговую политику. Ранее действующий режим был льготным и позволял скрывать доходы. Даже если это работало в период роста цен на нефть, с частыми кризисами полагаться на Национальный фонд стало рискованно. Повышение налогов — не самоцель, а инструмент обеспечения стабильности бюджета развития. Рост нагрузки на банки стимулирует их финансировать реальный сектор вместо потребительских кредитов. Повышение ставки НДС оправдано, так как оно укрепляет бюджет, снижает зависимость от нефти и не тормозит экономический рост. Главная задача — сокращение зависимости от импорта", — говорит экономист Елдар Шамсутдинов.
Итак, преимущества и недостатки повышения ставки НДС:
Преимущества
-
Рост доходов бюджета. Дополнительные средства пойдут на социальные выплаты, образование, здравоохранение и инфраструктуру.
-
Снижение зависимости от нефти. НДС — стабильный налог, независимый от колебаний цен на нефть.
-
Укрепление бюджета развития. Правительство направит дополнительные поступления на диверсификацию экономики.
-
Улучшение налогового порядка. Увеличится доля официально зарегистрированных предпринимателей, сократится теневой сектор.
Недостатки
-
Рост цен. Увеличение НДС влияет на конечную стоимость товаров и услуг.
-
Риск инфляции. Реальные доходы населения могут снизиться, покупательная способность — ослабнуть.
-
Дополнительная нагрузка на малый и микробизнес. Снижается конкурентоспособность.
-
Административные сложности. Введение дифференцированных ставок усложнит учет и контроль.
-
Риск ухода в тень. Некоторые предприниматели могут работать неофициально, чтобы избежать налогов.
Повышение ставки НДС выгодно для бюджета, но для населения и бизнеса в краткосрочной перспективе может создать неудобства. По мнению специалистов, только сбалансированная политика, меры социальной защиты и налоговые льготы сделают реформу успешной.