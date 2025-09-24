  • 24 Сентября, 09:22

Рост НДС до 16%: как это повлияет на бюджет и бизнес

Эксперты отмечают: реформа может укрепить бюджет и снизить зависимость от нефти, но приведет к росту цен и инфляционным рискам.

Сегодня, 07:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 07:30
Сегодня, 07:30
146
Фото: BAQ.KZ

С 2026 года в Казахстане ставка налога на добавленную стоимость (НДС) увеличится с 12% до 16%. Правительство объясняет это необходимостью увеличить доходы бюджета и профинансировать социальные проекты. Однако среди экспертов разгорелся спор: одни считают шаг оправданным, другие — малоэффективной инициативой, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Согласно официальному объяснению правительства, рост ставки НДС:

  • увеличит доходы бюджета;

  • снизит нагрузку на национальный фонд;

  • позволит финансировать проекты развития.

Экономист Вячеслав Додонов отмечает, что это тяжелая, но необходимая мера.

"Благодаря этой реформе мы сможем значительно увеличить объем бюджета на развитие", — говорит он.

Большинство экспертов указывают, что повышение ставки НДС напрямую влияет на цены.

"Рост НДС обязательно приведет к повышению цен, и в итоге налог ляжет на плечи потребителей", — отмечает Галым Кусайынов.

Тревога предпринимателей

Для бизнеса новая ставка создаст дополнительную нагрузку, особенно для микробизнеса и малых предприятий.

"Рост ставки и снижение порога — опасная комбинация, которая может создать серьезные трудности для микробизнеса. Ожидаемые доходы переоценены — бизнес может уйти в тень или дробиться", — предупреждает экономист Айман Турсынкан.

Как будет реализована реформа

Экономисты считают, что реформа даст положительный эффект только при поэтапной и тщательно спланированной реализации.

"Казахстану необходимо пересмотреть налоговую политику. Ранее действующий режим был льготным и позволял скрывать доходы. Даже если это работало в период роста цен на нефть, с частыми кризисами полагаться на Национальный фонд стало рискованно. Повышение налогов — не самоцель, а инструмент обеспечения стабильности бюджета развития. Рост нагрузки на банки стимулирует их финансировать реальный сектор вместо потребительских кредитов. Повышение ставки НДС оправдано, так как оно укрепляет бюджет, снижает зависимость от нефти и не тормозит экономический рост. Главная задача — сокращение зависимости от импорта", — говорит экономист Елдар Шамсутдинов.

Итак, преимущества и недостатки повышения ставки НДС:

Преимущества

  • Рост доходов бюджета. Дополнительные средства пойдут на социальные выплаты, образование, здравоохранение и инфраструктуру.

  • Снижение зависимости от нефти. НДС — стабильный налог, независимый от колебаний цен на нефть.

  • Укрепление бюджета развития. Правительство направит дополнительные поступления на диверсификацию экономики.

  • Улучшение налогового порядка. Увеличится доля официально зарегистрированных предпринимателей, сократится теневой сектор.

Недостатки

  • Рост цен. Увеличение НДС влияет на конечную стоимость товаров и услуг.

  • Риск инфляции. Реальные доходы населения могут снизиться, покупательная способность — ослабнуть.

  • Дополнительная нагрузка на малый и микробизнес. Снижается конкурентоспособность.

  • Административные сложности. Введение дифференцированных ставок усложнит учет и контроль.

  • Риск ухода в тень. Некоторые предприниматели могут работать неофициально, чтобы избежать налогов.

Повышение ставки НДС выгодно для бюджета, но для населения и бизнеса в краткосрочной перспективе может создать неудобства. По мнению специалистов, только сбалансированная политика, меры социальной защиты и налоговые льготы сделают реформу успешной.

Самое читаемое

Наверх