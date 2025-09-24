С 2026 года в Казахстане ставка налога на добавленную стоимость (НДС) увеличится с 12% до 16%. Правительство объясняет это необходимостью увеличить доходы бюджета и профинансировать социальные проекты. Однако среди экспертов разгорелся спор: одни считают шаг оправданным, другие — малоэффективной инициативой, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Согласно официальному объяснению правительства, рост ставки НДС:

увеличит доходы бюджета;

снизит нагрузку на национальный фонд;

позволит финансировать проекты развития.

Экономист Вячеслав Додонов отмечает, что это тяжелая, но необходимая мера.

"Благодаря этой реформе мы сможем значительно увеличить объем бюджета на развитие", — говорит он.

Большинство экспертов указывают, что повышение ставки НДС напрямую влияет на цены.

"Рост НДС обязательно приведет к повышению цен, и в итоге налог ляжет на плечи потребителей", — отмечает Галым Кусайынов.

Тревога предпринимателей

Для бизнеса новая ставка создаст дополнительную нагрузку, особенно для микробизнеса и малых предприятий.

"Рост ставки и снижение порога — опасная комбинация, которая может создать серьезные трудности для микробизнеса. Ожидаемые доходы переоценены — бизнес может уйти в тень или дробиться", — предупреждает экономист Айман Турсынкан.

Как будет реализована реформа

Экономисты считают, что реформа даст положительный эффект только при поэтапной и тщательно спланированной реализации.

"Казахстану необходимо пересмотреть налоговую политику. Ранее действующий режим был льготным и позволял скрывать доходы. Даже если это работало в период роста цен на нефть, с частыми кризисами полагаться на Национальный фонд стало рискованно. Повышение налогов — не самоцель, а инструмент обеспечения стабильности бюджета развития. Рост нагрузки на банки стимулирует их финансировать реальный сектор вместо потребительских кредитов. Повышение ставки НДС оправдано, так как оно укрепляет бюджет, снижает зависимость от нефти и не тормозит экономический рост. Главная задача — сокращение зависимости от импорта", — говорит экономист Елдар Шамсутдинов.

Итак, преимущества и недостатки повышения ставки НДС:

Преимущества

Рост доходов бюджета. Дополнительные средства пойдут на социальные выплаты, образование, здравоохранение и инфраструктуру.

Снижение зависимости от нефти. НДС — стабильный налог, независимый от колебаний цен на нефть.

Укрепление бюджета развития. Правительство направит дополнительные поступления на диверсификацию экономики.

Улучшение налогового порядка. Увеличится доля официально зарегистрированных предпринимателей, сократится теневой сектор.

Недостатки

Рост цен. Увеличение НДС влияет на конечную стоимость товаров и услуг.

Риск инфляции. Реальные доходы населения могут снизиться, покупательная способность — ослабнуть.

Дополнительная нагрузка на малый и микробизнес. Снижается конкурентоспособность.

Административные сложности. Введение дифференцированных ставок усложнит учет и контроль.

Риск ухода в тень. Некоторые предприниматели могут работать неофициально, чтобы избежать налогов.

Повышение ставки НДС выгодно для бюджета, но для населения и бизнеса в краткосрочной перспективе может создать неудобства. По мнению специалистов, только сбалансированная политика, меры социальной защиты и налоговые льготы сделают реформу успешной.