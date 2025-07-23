С 2026 года в Казахстане предусмотрено повышение тарифов на ряд медицинских услуг. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает BAQ.KZ.

В ведомстве прошло заседание Общественного совета с участием вице-министра Ардака Амангельдиева, главы правления Фонда медицинского страхования Айдына Кульсеитова, руководителей профильных подразделений и членов совета.

В ходе заседания были представлены положения нового закона, подписанного президентом Касым-Жомартом Токаевым 14 июля. Документ предполагает масштабную реформу системы ОСМС, направленную на повышение её финансовой устойчивости, справедливое распределение взносов и расширение охвата населения медицинским страхованием.

С момента внедрения ОСМС в 2020 году финансирование отрасли значительно возросло, однако остались нерешённые проблемы: низкий охват населения, пересечение пакетов медицинской помощи и нехватка средств.

Среди ключевых нововведений - увеличение верхнего предела дохода, с которого рассчитываются взносы в систему, с 10 до 40 минимальных заработных плат. Это позволит выстроить более справедливую систему для граждан с высокими доходами и ежегодно привлекать в сферу здравоохранения около 200 млрд тенге.

"Мы начнем частичный возврат к первоначальной финансовой модели, заложенной в первой редакции Закона РК об ОСМС, принятого в 2015 году. Тогда ставки взносов государства были утверждены на уровне 7% против нынешних 2%. Это позволит не увеличивать взносы для работников и работодателей, поддерживать систему медицинской помощи в долгосрочной перспективе. В результате поэтапного повышения ставка взносов государства вырастет с 2% в текущем году до 4,7% в 2037 году, что позволит получить системе здравоохранения 2,8 трлн дополнительных средств", - отметил вице-министр Ардак Амангельдиев.

Значительное внимание в законе уделено расширению охвата страхованием. Сейчас в системе участвуют 82,3% населения, при этом около 3,3 млн человек остаются вне её. Для неработающих граждан и социально уязвимых категорий взносы будут оплачивать акиматы.

"Также для привлекательности системы ОСМС введена норма о продлении с 3-х до 6-ти месяцев статуса застрахованного даже при временном отсутствии платежей при условии уплаты без перерывов в течение пяти лет соответствующих взносов. Раньше этот срок составлял всего три месяца. Это справедливое и важное решение — оно поддержит тех, кто стабильно участвует в системе и сталкивается с временными трудностями. Также введена норма по повышению прозрачности деятельности медицинских организаций и Фонда для повышения прозрачности финансовой деятельности субъектов здравоохранения в целях укрепления доверия населения", - добавил Амангельдиев.

Дополнительные поступления в ОСМС будут направлены на повышение тарифов в ключевых направлениях - онкология, онкогематология, экстренная и первичная медико-санитарная помощь.

Кроме того, с 2026 года существенно возрастут тарифы по девяти профильным направлениям: инфекционные заболевания, кардиология, неврология, нефрология, гастроэнтерология, травматология, эндокринология, абдоминальная хирургия. На это планируется выделить свыше 90 млрд тенге - впервые за шесть лет произойдёт актуализация тарифов в стационарной помощи.

Принятый закон направлен на укрепление долгосрочной финансовой стабильности системы здравоохранения и повышение уровня доверия граждан. Медицинские пакеты станут более структурированными и понятными, а деятельность Фонда ОСМС - прозрачной и ориентированной на интересы пациентов. Обновлённая модель финансирования позволит эффективнее распределять ресурсы и усилит значение страхового механизма в развитии отрасли.