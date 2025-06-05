Национальный банк Казахстана решил сохранить базовую ставку без изменений, и ключевую роль в этом сыграли устойчивое инфляционное давление и рост внутреннего спроса. Об этом заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов, обозначив ряд факторов, повлиявших на решение регулятора, передаёт корреспондент BAQ KZ.

Услуги продолжают дорожать

Главным драйвером инфляции остаётся сфера услуг, где годовой рост цен достиг 16%. Если в первом квартале рост обеспечивали в основном регулируемые жилищно-коммунальные тарифы, то во втором на первый план вышли рыночные услуги.

"Рост тарифов на регулируемые жилищно-коммунальные услуги в годовом выражении составил 25,8%. Цены на нерегулируемые рыночные услуги подорожали на 14,7%. Ускорение цен именно на нерегулируемые услуги подчеркивает высокий внутренний спрос, так как они не регулируются государством и подвержены дополнительному дисбалансу со стороны спроса", - сказал Сулейменов.

Продовольствие и курс давят на цены

Параллельно с этим усиливается давление и со стороны продовольственной инфляции. В мае она составила 9,6%. Основные причины – подорожание сельхозпродукции и ослабление тенге. По словам главы Нацбанка, растут оптовые цены на импортные продукты, особенно из стран СНГ.

Несмотря на это, базовая инфляция в мае показала признаки замедления: 0,8%, сезонно очищенная – 0,9%. Это первое снижение после нескольких месяцев стабилизации.

НДС и ГСМ подогревают ожидания

Инфляционные ожидания населения на год вперёд составили 14,1%. Они сформированы, в том числе, ожиданиями роста цен на ГСМ и возможным повышением НДС. При этом профессиональные участники рынка более сдержанны – их медианная оценка инфляции на 2025 год составляет 10,7%.

Экономика растёт, но не поспевает за спросом

Экономическая активность остаётся высокой: ВВП за январь-апрель вырос на 6%. Основные драйверы – восстановление нефтедобычи, рост в несырьевых отраслях, таких как транспорт и строительство.

"При этом важно отметить, что в отраслях, демонстрирующих рост, также наблюдается увеличение производительности труда. В первом квартале 2025 года производительность превысила динамику реальных заработных плат в транспорте, строительстве, сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности. Это хороший фактор, так как он оказывает сдерживающее влияние на издержки и формирует дезинфляционный эффект в ряде отмеченных секторов", - сказал глава НБ РК.

Однако, как подчеркнул Сулейменов, производственный отклик экономики пока не успевает за ростом внутреннего спроса. Разрыв между спросом и предложением сохраняется, усиливая инфляционное давление. Потребительская активность возрастает. В апреле наблюдалось ее расширение после некоторой стабилизации в предыдущие месяцы.