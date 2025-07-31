  • 31 Июля, 21:08

Рост ВВП-2024: экономика Казахстана выросла на 5%

Строительство и сельское хозяйство — драйверы роста ВВП-2024.

Сегодня, 19:42
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 19:42
Сегодня, 19:42
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Фото: BAQ.KZ

По уточнённым данным Национального бюро статистики Казахстана, Индекс физического объёма ВВП (ИФО) за 2024 год составил 105%, что соответствует росту экономики на 5%. Общий объём валового внутреннего продукта достиг 136,6 трлн тенге, передает BAQ.KZ.

В структуре ВВП:

  • Производство товаров — 35,9%
  • Услуги — 58%
  • Промышленность занимает 26,1% от общего объёма производства.

Основные драйверы роста:

  • Строительство: +15,3%
  • Сельское, лесное и рыбное хозяйство: +13,7%
  • Транспорт и складирование: +9,4%
  • Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта: +8,9%
  • Обрабатывающая промышленность: +6,8%

ВВП на душу населения и нелегальная экономика:

В 2024 году ВВП на душу населения составил 14 444,6 долл. США. Также отмечается позитивная тенденция — доля ненаблюдаемой экономики снизилась с 20,2% в 2020 году до 16,71% в 2024 году, при этом незаконная деятельность составляет лишь 1,18% от ВВП.

Индекс физического объёма ВВП отражает реальные изменения в объёмах производства товаров и услуг — он показывает, насколько растёт производство в физических, а не денежно-ценовых выражениях.

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