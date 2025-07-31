Рост ВВП-2024: экономика Казахстана выросла на 5%
Строительство и сельское хозяйство — драйверы роста ВВП-2024.
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По уточнённым данным Национального бюро статистики Казахстана, Индекс физического объёма ВВП (ИФО) за 2024 год составил 105%, что соответствует росту экономики на 5%. Общий объём валового внутреннего продукта достиг 136,6 трлн тенге, передает BAQ.KZ.
В структуре ВВП:
- Производство товаров — 35,9%
- Услуги — 58%
- Промышленность занимает 26,1% от общего объёма производства.
Основные драйверы роста:
- Строительство: +15,3%
- Сельское, лесное и рыбное хозяйство: +13,7%
- Транспорт и складирование: +9,4%
- Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта: +8,9%
- Обрабатывающая промышленность: +6,8%
ВВП на душу населения и нелегальная экономика:
В 2024 году ВВП на душу населения составил 14 444,6 долл. США. Также отмечается позитивная тенденция — доля ненаблюдаемой экономики снизилась с 20,2% в 2020 году до 16,71% в 2024 году, при этом незаконная деятельность составляет лишь 1,18% от ВВП.
Индекс физического объёма ВВП отражает реальные изменения в объёмах производства товаров и услуг — он показывает, насколько растёт производство в физических, а не денежно-ценовых выражениях.
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