По уточнённым данным Национального бюро статистики Казахстана, Индекс физического объёма ВВП (ИФО) за 2024 год составил 105%, что соответствует росту экономики на 5%. Общий объём валового внутреннего продукта достиг 136,6 трлн тенге, передает BAQ.KZ.

В структуре ВВП:

Производство товаров — 35,9%

Услуги — 58%

Промышленность занимает 26,1% от общего объёма производства.

Основные драйверы роста:

Строительство: +15,3%

Сельское, лесное и рыбное хозяйство: +13,7%

Транспорт и складирование: +9,4%

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта: +8,9%

Обрабатывающая промышленность: +6,8%

ВВП на душу населения и нелегальная экономика:

В 2024 году ВВП на душу населения составил 14 444,6 долл. США. Также отмечается позитивная тенденция — доля ненаблюдаемой экономики снизилась с 20,2% в 2020 году до 16,71% в 2024 году, при этом незаконная деятельность составляет лишь 1,18% от ВВП.

Индекс физического объёма ВВП отражает реальные изменения в объёмах производства товаров и услуг — он показывает, насколько растёт производство в физических, а не денежно-ценовых выражениях.