В Казахстане с начала этого года зарегистрировано 3343 случая кори, передает BAQ.kz.

В девяти регионах страны наблюдается рост заболеваемости, больше всего в Астане и Алматы, 973 и 519 случаев соответственно. Большинство фактов болезни регистрируется среди детей до 5 лет. Заболевают в 78% случаев непривитые люди. Из них 56% не вакцинированы в связи с отказом, 14% по медицинскому отводу, а 30% в связи с малым возрастом. Чтобы остановить вирус накануне председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсенова вынесла поставновление по усилению иммунизации против кори, краснухи и паротита.

– В соответствии с указанным постановлением запланирована работа по усилению мероприятий по иммунизации против кори, краснухи и паротита: детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней до стабилизации эпидемиологической ситуации. Подчищающей иммунизации детям в возрасте от 2 до 5 лет непривитым в соответствии Национальным календарем профилактических прививок Республики Казахстан. Наверстывающей иммунизации детям в возрасте от 7 до 18 лет непривитым в соответствии Национальным календарем профилактических прививок Республики Казахстан. Медицинским работникам и сотрудникам организаций здравоохранения в возрасте до 30 лет не привитым, без данных о привитости, – рассказала Сархат Бейсенова.

Эксперт напоминает, что применяемые в нашей стране вакцины, соответствуют международным стандартам и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.