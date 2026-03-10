О планомерном внедрении реформ в жилищной политике в рамках нового Строительного кодекса РК сегодня на заседании Правительства доложил министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев, передает BAQ.kz.

Документ вступает в силу с 1 июля текущего года. Глава ведомства остановился и на показателях жилищного строительства, мерах господдержки по выдаче льготного жилья и по цифровизации строительной отрасли в соответствии с поручениями Президента.

Так, в рамках предвыборной программы Главы государства Правительству на 7 лет поставлена задача по строительству 111 миллионов квадратных метров жилья. При этом темпы жилищного строительства превышают плановые показатели третий год подряд. По итогам 2025 года введено рекордное количество жилья. При плановом показателе 19,2 миллиона квадратных метров введено в эксплуатацию 20,1 миллиона квадратных метров жилья, превысив показатель предыдущего года. В целом плановый показатель перевыполнен в 18 регионах страны.

"Согласно прогнозу, в 2026 году объём ввода в эксплуатацию составит 18,5 миллиона квадратных метров. При этом при увеличении стимулирования жилищного строительства данный показатель может быть увеличен. Наибольшие объёмы прогнозируются в городах республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент", - сказал Ерсайын Нагаспаев.

Для активизации строительства также реализуется комплекс механизмов государственной поддержки, включающий финансирование строительства, выкуп готовых квартир, развитие инженерной инфраструктуры и расширение доступных ипотечных инструментов.

В 2025 году приобретено 14,5 тысяч квартир арендного жилья для очередников на сумму 218 миллиардов тенге. На 140 миллиардов тенге построено и приобретено более 14 тысяч квартир кредитного жилья. Подведена инженерная инфраструктура к 10,5 тысячам земельным участкам. Выдано более 5 тысяч льготных ипотечных займов по ставкам 2% и 5% на сумму 68 миллиардов тенге, а также 8,6 тысяч займов по программам "Наурыз" и "Наурыз-Жұмыскер" на сумму 233 миллиардов тенге.

"В текущем году будет продолжена работа по выкупу ценных бумаг местных исполнительных органов для строительства и приобретения 11,5 тысяч кредитного жилья на сумму 155 миллиардов тенге, а также выдача 18,2 тысяч займов в рамках льготных ипотечных программам", - сообщил Ерсайын Нагаспаев.

Министр напомнил, что в мае 2025 года вступили в силу законодательные поправки, согласно которым функции акиматов по постановке на учет и распределению жилья переданы Отбасы банку, который стал национальным институтом развития. В течение прошлого года гражданам предоставлено порядка 8 тысяч арендного жилья и более 11 тысяч льготных ипотечных займов.

Поправками в законодательство также дано право приватизации арендного жилья, ранее выданного без права выкупа. В 2025 году этим правом воспользовались более 15 тысяч граждан. Субсидиями на часть арендной платы воспользовались более 11 тысяч граждан. На эти цели из республиканского бюджета выделено 7,6 миллиардов тенге.

Министр подчеркнул, что в рамках нового Строительного кодекса, подписанного 9 января текущего года и вступающего в силу 1 июля, закрепляется переход отрасли к учёту полного жизненного цикла строительной продукции - от проектирования до эксплуатации и утилизации. Также отдельное внимание уделяется внедрению цифровых технологий. Для повышения качества и безопасности строительства внедряется электронный реестр лицензиатов, поэтапно вводится сертификация инженеров, а также создаётся Национальный институт технического нормирования для разработки и актуализации строительных норм с их гармонизацией с международными стандартами. В рамках реализации Кодекса ведётся работа по актуализации 138 нормативных правовых актов.

В отрасли также внедряются цифровые решения. Создан Единый строительный портал Qportal.kz, интегрирующий действующие информационные системы планирования, экспертизы и мониторинга строительства.

Для централизации процессов внедрена Автоматизированная информационная система государственного градостроительного кадастра. В настоящее время эта система охватывает градостроительные проекты всех 89 городов страны (89 генпланов и 644 ПДП) и 94% инженерной инфраструктуры. Через систему акиматами уже предоставлено более 146 тысяч государственных услуг, включая выдачу исходно-разрешительной документации, согласование эскизных проектов и выдачу технических условий. Кроме того, через отраслевой портал внедряются BIM-технологии, позволяющие работать с электронными 3D-моделями объектов. В первом квартале 2026 года в пилотном режиме планируется применение искусственного интеллекта для автоматической проверки комплектности проектной документации.