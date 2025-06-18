На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились очередные торги на рынке иностранных валют, вызвав оживление среди участников финансового сектора. По итогам сессии средневзвешенный курс доллара составил 518,81 тенге, продемонстрировав незначительный рост на 0,22 тенге по сравнению с предыдущими торгами.

Нацбанк РК установил официальный курс на 18 июня на уровне 517,45 тенге за доллар, что немного ниже рыночного значения. Это может говорить как о краткосрочном колебании спроса, так и о продолжении общего тренда укрепления доллара на фоне внешнеэкономических факторов.

В обменных пунктах наблюдается небольшая разница между ценами покупки и продажи: доллар в среднем покупают по 519–519,5 тенге, а продают по 520–520,5. Евро колеблется в диапазоне 595–598 тенге на покупке и 600–605 на продаже. Российский рубль торгуется в рамках 6,47–6,52 тенге за покупку и 6,58–6,64 тенге за продажу.

Финансовые аналитики отмечают, что текущее поведение валютных курсов может быть связано с ожиданиями решений Федеральной резервной системы США, а также с внутренними экономическими факторами, включая сезонный рост импорта и бюджетные выплаты.