Руководитель филиала "Казселезащита" получил 3 года за хищение денег
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В Восточно-Казахстанской области суд №2 города Усть-Каменогорск вынес приговор в отношении руководителя областного филиала Государственного учреждения "Казселезащита" Министерства по чрезвычайным ситуациям, передаёт BAQ.KZ.
Он признан виновным в хищении 2,7 млн тенге путём фиктивного трудоустройства жителя города в филиал.
Станбекову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Напоминаем, что в соответствии с Конституцией и Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, лицо считается невиновным, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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