В Восточно-Казахстанской области суд №2 города Усть-Каменогорск вынес приговор в отношении руководителя областного филиала Государственного учреждения "Казселезащита" Министерства по чрезвычайным ситуациям, передаёт BAQ.KZ.

Он признан виновным в хищении 2,7 млн тенге путём фиктивного трудоустройства жителя города в филиал.

Станбекову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напоминаем, что в соответствии с Конституцией и Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, лицо считается невиновным, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.