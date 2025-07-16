Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области при координации Главной транспортной прокуратуры завершено расследование в отношении бывшего президента и должностных лиц АО "Аэропорт-Усть-Каменогорск", передаёт BAQ.KZ.

Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении вверенного имущества в особо крупном размере, а также легализации доходов, полученных преступным путем.

Следствие установило, что на протяжении пяти лет руководство предприятия организовало схему систематического хищения бюджетных средств. Механизм включал завышенные оклады, фиктивные премии, мнимые договоры, а также последующее обналичивание средств через кассу.

Также с баланса АО были выведены транспортные средства, которые продали аффилированным лицам по заниженной цене. Помимо этого, коммерческая недвижимость предприятия сдавалась в аренду на льготных условиях - по заниженным тарифам и с сокращением арендной площади.

Общий ущерб государству, по данным следствия, составил 157 млн тенге.

Санкцией суда на имущество подозреваемых наложен арест на сумму 126 млн тенге - это четыре квартиры, земельный участок и два автомобиля.

Другая информация в интересах следствия не разглашается (ст. 201 УПК РК).